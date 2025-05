Libertadores de Futsal: veja times, agenda de jogos e onde assistir

A Libertadores de Futsal começa neste domingo (25) e reúne os 12 principais times da América do Sul, incluindo dois do Brasil. A competição dura oito dias e acontece na cidade de Luque, no Paraguai. O Lance! traz os times que participam, a agenda de jogos e onde assistir o torneio.

O Brasil é representado na competição pelo Magnus e JEC Krona. O primeiro está no Grupo A, enquanto o segundo está no C. O Canal Goat transmite as partidas dos times brasileiros na fase de grupos, além das semifinais e finais. O canal está disponível no YouTube.

Grupos

Grupo A

Magnus (Brasil) Sabaneros (Colômbia) Colo-Colo (Chile) Afemec (Paraguai)

Grupo B

Cerro Porteño (Paraguai)

17 de Agosto (Argentina)

Centauros (Venezuela)

Divino Niño (Equador)

Grupo C

JEC Krona (Brasil) Peñarol (Uruguai) Universitario (Peru) Fantasmas M.M. (Bolívia)

Agenda de jogos da Libertadores de Futsal

FASE DE GRUPOS

Data Horário (de Brasília) Partida Grupo 25 de maio 10h JEC Krona (BRA) x Fantasmas M.M. (BOL) Grupo C 25 de maio 12h Peñarol (URU) x Universitario (PER) Grupo C 25 de maio 14h Sabaneros (COL) x Colo-Colo (CHI) Grupo A 25 de maio 16h Magnus (BRA) x Afemec (PAR) Grupo A 25 de maio 18h Cerro Porteño (PAR) x Divino Niño (ECU) Grupo B 25 de maio 20h 17 de Agosto (ARG) x Centauros (VEN) Grupo B 26 de maio 10h Peñarol (URU) x Fantasmas M.M. (BOL) Grupo C 26 de maio 12h Universitario (PER) x JEC Krona (BRA) Grupo C 26 de maio 14h Sabaneros (COL) x Afemec (PAR) Grupo A 26 de maio 16h Colo-Colo (CHI) x Magnus (BRA) Grupo A 26 de maio 18h 17 de Agosto (ARG) x Divino Niño (ECU) Grupo B 26 de maio 20h Centauros (VEN) x Cerro Porteño (PAR) Grupo B 27 de maio 10h Fantasmas M.M. (BOL) x Universitario (PER) Grupo C 27 de maio 12h JEC Krona (BRA) x Peñarol (URU) Grupo C 27 de maio 14h Afemec (PAR) x Colo-Colo (CHI) Grupo A 27 de maio 16h Magnus (BRA) x Sabaneros (COL) Grupo A Terça-feira, 27 de maio 18h Divino Niño (ECU) x Centauros (VEN) Grupo B Terça-feira, 27 de maio 20h Cerro Porteño (PAR) x 17 de Agosto (ARG) Grupo B

FASES FINAIS