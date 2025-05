Classificatórias do GP de Mônaco na F1 2025: saiba horário e onde assistir

De volta com Mariana Becker, a Fórmula 1 retorna com força total ao tradicional Circuit de Monaco, em Monte Carlo, para a oitava etapa da temporada 2025. O Grande Prêmio de Mônaco será disputado neste fim de semana, entre os dias 23 e 25 de maio. No Brasil, a transmissão ficará por conta da Band, Bandsports e F1TV.

No Mundial de Pilotos, Oscar Piastri é o líder com 146 pontos, 13 a mais que o companheiro Lando Norris, segundo colocado. Max Verstappen é o terceiro. Entre as equipes, a McLaren é líder absoluta, Mercedes, Red Bull e Ferrari vem em sequência.

O veterano da Red Bull venceu o GP da Emilia-Romagna, último da F1. A prova foi marcada por bandeiras amarelas, estratégias de paradas nos boxes e dominância do holandês, que não saiu da liderança da prova desde a segunda curva.

Relembre a edição de 2024

Para espantar qualquer maldição, Charles Leclerc venceu a prova do ano passado. Antes da corrida, o monegasco nunca havia conquistado a primeira colocação em casa, no GP de Mônaco.

POLE POSITION: Charles Leclerc;

VENCEDOR DA CORRIDA: Charles Leclerc;

PÓDIO DA CORRIDA: Charles Leclerc (1º), Oscar Piastri (2º) e Carlos Sainz (3º);

VOLTA MAIS RÁPIDA: Lewis Hamilton — 1:14.165;

Horários do GP de Mônaco; veja onde assistir

➡️ Sexta-feira, 23 de maio

🏎️ Treino livre 1: 8h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Treino livre 2: 12h — Bandsports e F1TV

➡️ Sábado, 24 de maio

🏎️ Treino livre 3: 7h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Classificação: 11h — Band, Bandsports e F1TV

➡️ Domingo, 25 de maio

🏎️ Corrida: 10h — Band e F1TV

*Horários de Brasília