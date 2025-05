Exclusivo: Especialistas analisam confronto de Calderano na semi

Nesta sexta-feira (23), Hugo Calderano adicionou mais um feito histórico à sua lista de conquistas: após superar o sul-coreano An Jaehyun, ele chegou à semifinal do Mundial de Tênis de Mesa pela primeira vez, garantindo a medalha inédita na competição. No sábado (24), ele enfrenta o chinês Liang Jingkun, quinto do mundo, por um lugar na decisão, e o Lance! conversou com especialistas para analisar as perspectivas do confronto.

O retrospecto do confronto não é favorável para o brasileiro. Em cinco partidas disputadas entre os semifinalistas, Liang Jingkun venceu quatro vezes, enquanto o único triunfo de Hugo Calderano aconteceu em 2021, nas quartas de final do Mundial de Houston, nos Estados Unidos. Porém, o carioca tem demonstrado resiliência e variação de jogo e, para Lyanne Kosaka, ex-atleta e pioneira da modalidade no Brasil, a maturidade fará diferença para Calderano.

- Acredito que a história possa ser diferente, já que o Hugo é um atleta mais maduro, um atleta que conhece bem as suas próprias características, ele pensa bastante no jogo e deve vir com algo diferente pra tentar surpreender o adversário - projetou.

Hugo Hoyama, lenda do tênis de mesa brasileiro que disputou seis edições de Jogos Olímpicos, também opinou sobre o próximo adversário do xará. Ele avaliou a campanha de Calderano até o momento e destacou que o ponto forte de Liang Jingkun é a capacidade física.

- Quando você ganha um título como a Copa do Mundo, a sua motivação e confiança aumentam e até agora ele conseguiu grandes vitórias nesse Campeonato Mundial. Mesmo em um momento muito difícil contra o Kirill, do Cazaquistão, ele conseguiu manter a tranquilidade, e hoje (sexta-feira), nos momentos importantes, soltando o braço, como de costume e fazendo o adversário errar. Agora tem outro jogo muito duro contra outro chinês, é um jogo muito agressivo, um jogador forte, em termos de físico e vai ser uma boa disputa - avaliou.

Calderano disputa semi do Mundial pela primeira vez (Foto: Divulgação/ WTT)

Algoz de Paris também está na semifinal

Na outra chave das semifinais, está um nome já conhecido dos brasileiros: o sueco Truls Moregard, medalhista de prata e algoz de Hugo Calderano na semi dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, também entra em quadra neste sábado (23) em busca de um lugar na decisão do Mundial. Ele enfrenta o chinês Wang Chuqin, vice-líder do ranking.

- Será uma semifinal de grande atenção para o público que acompanha, certamente isso só vai dar mais interesse e chamar mais atenção para as disputas desse Campeonato Mundial. O Hugo avançando, qualquer um que ele enfrente será uma parada difícil, mas ele estará preparado - analisou Lyanne.

Wang Chuqin também protagonizou um momento que chamou a atenção durante as disputas do tênis de mesa em Paris: o atleta teve sua raquete quebrada acidentalmente por um fotógrafo enquanto comemorava a vitória nas duplas mistas. Na sequência da competição, jogando com uma raquete reserva, o chinês acabou eliminado da disputa de simples, justamente por Moregard.