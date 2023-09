Gabriel Bandeira, de 23 anos, compete na categoria S14, destinada a atletas com deficiência intelectual. Samuka, de apenas 17, disputa a categoria S5, para nadadores com falta de coordenação motora de grau moderado, transtorno do movimento de alto grau ou com ausência de membros. Os dois foram entrevistados pelo Lance! no terceiro episódio da série “Chamada Olímpica”. Os episódios anteriores estão disponíveis no Youtube.