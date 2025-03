Relembre feitos de Wlamir Marques, bicampeão mundial de basquete

Ídolo do basquete brasileiro, Wlamir Marques morreu nesta terça-feira (18), aos 87 anos. O bicampeão mundial, lenda da Seleção Brasileira e do Corinthians, acumulou diversos feitos na carreira.

Wlamir fez parte da geração de ouro do basquete nacional, que conquistou o mundial de 1959 em Santiago, no Chile, e em 1963, no Rio de Janeiro. O Lance! relembra a trajetória do “Diabo Loiro” no basquete brasileiro.

Seleção Brasileira

O “Diabo Loiro” disputou duas edições de Jogos Olímpicos. Wlamir Marques faturou o bronze em Roma 1960 e Tóquio 1964. No evento disputado no Japão, o brasileiro foi o porta-bandeira da delegação brasileira na cerimônia de abertura.

Com a camisa da Seleção Brasileira, Wlamir Marques conquistou duas medalhas de bronze e uma de prata em Jogos Pan-Americanos.

Wlamir Marques fez história no Corinthians

Wlamir Marques morre aos 87 anos de idade, em São Paulo (Foto: José Manoel Idalgo/ Agência Corinthians)

Wlamir Marques, membro do Hall da Fama do Basquete pela Federação Internacional de Basquete (FIBA), fez história pelo Corinthians. A lenda do basquete defendeu o clube entre 1962 e 1972. Pelo Timão, o brasileiro se tornou multicampeão: três Sul-Americanos de Clubes, três Brasileiros e cinco Paulistas.

A história de Wlamir com o Corinthians foi tão marcante que o ginásio do clube, no Parque São Jorge, virou Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques em 2016. A lenda do basquete é o único a ter a camisa aposentada pelo basquete do Timão.

Após a aposentadoria, virou treinador

Wlamir treinou tanto o time masculino quanto o feminino do Corinthians após sua aposentadoria das quadras. A lenda do basquete levantou o caneco do Paulista nas duas modalidades.

