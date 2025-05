O Suzano Vôlei confirmou neste sábado (24) a renovação de contrato do central Matheus Pedrosa para a temporada 2025/26. O anúncio foi feito pelas redes sociais do clube, que segue firme na montagem do elenco para o próximo ciclo.

continua após a publicidade

Aos 22 anos, Matheus Pedrosa vai para a terceira temporada consecutiva defendendo as cores do Suzano. Já ambientado ao clube, o jovem central cresceu de produção na reta final da última Superliga, ganhou espaço entre os titulares e virou peça importante na campanha que levou a equipe até a semifinal da competição.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Seleção Brasileira de vôlei inicia treinos para Liga das Nações em Saquarema

Convocação para a seleção coroa boa fase de Matheus Pedrosa

Matheus Pedrosa segue no Suzano na temporada 2025/26 (Foto: Suzano Vôlei)

O bom desempenho não passou despercebido. Matheus Pedrosa foi incluído na lista de inscritos da seleção brasileira para a Liga das Nações, que começa em junho, e deve participar dos treinamentos com o grupo comandado por Bernardinho. A convocação reforça o momento positivo do atleta e valoriza o investimento do Suzano em manter jovens talentos no elenco.

continua após a publicidade

Com o acerto, Pedrosa é o segundo nome confirmado pelo clube para a próxima temporada. O primeiro foi o oposto Guilherme Sabino, que também renovou com a equipe. Ambos farão parte do grupo liderado por Cezar Douglas, novo técnico do Suzano para 2025/26.

➡️ Cachopa é anunciado por clube italiano: ‘Meu sonho’

A reapresentação do elenco está prevista para a segunda quinzena de junho. Na próxima temporada, o Suzano disputará o Campeonato Paulista — onde foi vice-campeão em 2024 — e a Superliga masculina, torneio em que alcançou as semifinais na última edição e segue como uma das forças emergentes do vôlei nacional.