Ídolo do Fluminense afirma que vai jogar a Kings League nesta temporada; veja
Além de presidente de um novo time, o craque tricolor também entrará em campo
O lateral Marcelo, ídolo e campeão da Libertadores pelo Fluminense, confirmou que participará ativamente da Kings League na próxima temporada. Em uma das revelações de maior impacto para o futuro da competição, o craque afirmou que não apenas gerenciará uma equipe, mas também calçará as chuteiras para atuar como jogador em seu próprio time.
O anúncio consolida a entrada do brasileiro na Kings League Espanha para a temporada 2025-26. Diferente de outras estrelas, como Lamine Yamal, que será apenas presidente, Marcelo optou pela dupla função, um desafio que o colocará simultaneamente como gestor e atleta no dinâmico formato 7x7 da liga.
Kings League Brasil anuncia mudanças para o 2º Split
Após o sucesso estrondoso do primeiro split, que consagrou a Furia FC, time de Neymar Jr. e Cris Guedes, como grande campeã em uma final emocionante no Allianz Parque, a Kings League Brasil se prepara para um segundo semestre de 2025 ainda mais dinâmico e imprevisível. O torneio deu o pontapé inicial para seu 2º split em grande estilo. Em um evento de lançamento realizado no último sábado (11), em Copacabana, no Rio de Janeiro.
Nesta nova fase, as dez equipes participantes foram divididas em dois grupos de cinco. A disputa pela classificação para os playoffs será intensa, com os times se enfrentando dentro de seus respectivos grupos.
A corrida para o mata-mata foi redesenhada para aumentar a competitividade. Em cada grupo, as três melhores equipes garantirão vagas diretas para os playoffs, com base nos confrontos diretos entre si.
A grande inovação fica por conta da quarta e última vaga de cada grupo, que será decidida através do "Modo Challenger". Neste sistema, as equipes enfrentarão adversários do outro grupo em uma partida por rodada. O desempenho nestes confrontos entre os grupos será crucial: o grupo que obtiver o maior número de vitórias no "Modo Challenger" ao longo da fase de grupos garantirá a quarta vaga para seus membros.
