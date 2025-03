Rebeca Andrade já se consolidou como um ícone da ginástica. A maior medalhista do Brasil na história das Olimpíadas teve um impacto gigantesco no esporte, sendo responsável pelo crescimento do interesse pela modalidade entre as mulheres no país. Além disso, a ginasta tem mostrado ao mundo outro lado de sua trajetória: o de ícone da moda.

continua após a publicidade

A brasileira impressiona com seu estilo único, dentro e fora das competições. Durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024, Rebeca chamou atenção não apenas por suas performances, mas também pelas cores vibrantes e os brilhos dos collants que usou, além de sua trança característica e da maquiagem que harmonizava com o visual. Nas redes sociais, a ginasta recebe muitos elogios pela combinação de cores e pela composição impecável de seus looks.

➡️ Efeito Rebeca: ginástica é o esporte que mais cresce entre as mulheres

Tranças de Rebeca Andrade viralizam entre jovens negras

Desde que pisou em Paris e conquistou medalhas, Rebeca Andrade fez com que muitas trancistas celebrassem sua representatividade. O penteado da atleta, conhecido como “Gypsy Braids”, foi um dos mais buscados no Google em 2024 e se tornou uma tendência entre jovens negras. Além de Rebeca, a ginasta Lorrane Oliveira brilhou com o mesmo estilo de trança.

continua após a publicidade

Essas tranças são caracterizadas por mechas e pontas soltas e cacheadas. A técnica envolve uma trança sem nó na base, na qual é adicionada uma fibra orgânica ou humana cacheada. Rebeca Andrade já exibiu o penteado em diversas cores, como loiro, castanho e ruivo, sempre com um toque pessoal que reforça sua identidade.

➡️ Primeira ginasta a ganhar 10 elogia Rebeca Andrade: ‘Amo a ginástica dela’

Rebeca Andrade é uma das principais referências do estilo 'Afropaty'

(Foto: Divulgação/New York Knicks)

A brasileira se tornou uma grande referência do estilo “Afropaty”, que ganha força entre meninas negras e visa fortalecer a autoestima e a identidade cultural. O cabelo trançado de Rebeca inspirou muitas pessoas a se sentirem mais confortáveis em adotar o visual. Em entrevista ao portal "Meio & Mensagem", a ginasta expressou sua felicidade em ser um exemplo para tantas pessoas.

continua após a publicidade

— Para mim, é muito importante. Tenho a Daiane dos Santos como meu maior exemplo, porque foi com quem eu me identifiquei como mulher preta, pela explosão, pelo sorriso, sempre me achei muito parecida com ela dentro do esporte. E hoje poder ser essa referência para essa nova geração é algo muito grandioso. Eu só tenho 25 anos, sou muito nova e represento tantas coisas. Poder fazer tudo isso já é algo muito significativo. Fico muito feliz de poder ser uma inspiração, não só para crianças, mas para adolescentes e adultos que talvez nem sejam tão voltados ao esporte, mas que, de alguma maneira, se sentiram incentivados pela minha trajetória — afirmou Rebeca.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Impacto além da ginástica

Aos 25 anos, Rebeca Andrade já mostrou que seu impacto vai muito além das competições. A ginasta investe em peças que combinam praticidade e estilo, adequadas tanto para a prática esportiva quanto para o dia a dia. Além disso, ela transmite uma mensagem poderosa para as meninas negras: é possível serem como quiserem e sentirem orgulho de quem são.

Rebeca Andrade não é somente uma atleta de elite, ela é um símbolo de representatividade, estilo e empoderamento, inspirando gerações a abraçarem sua identidade e acreditarem em seu potencial.