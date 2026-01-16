Hugo Calderano vence de virada na estreia do Star Contender de Doha

Hugo Calderano estreou com vitória de virada no WTT Star Contender de Doha. Nesta sexta-feira (16), ele superou o sul-coreano Park Gyuhyeon, de 20 anos, por 3 sets a 1, com parciais de 6/11, 11/5, 13/11 e 11/6. O próximo adversário do brasileiro na competição é o croata Tomislav Pucar.

O Star Contender é o segundo torneio disputado por Hugo Calderano na temporada 2026. Na última semana, também na capital do Catar, ele foi eliminado na primeira rodada do WTT Champions, competição que reúne os 32 melhores atletas do ranking mundial. Na ocasião, o brasileiro foi superado pelo alemão Dimitrij Ovtcharov.

A partida entre Calderano e Pucar, válida pelas oitavas de final do torneio, está marcada para este sábado (17), às 6h45 (horário de Brasília).

Hugo Calderano durante a estreia no WTT Champions de Doha (Foto: Divulgação/ WTT)

Como foi o jogo

A partida começou complicada para Hugo Calderano, que concedeu muitos pontos ao adversário em erros. O início do jogo foi estudado, já que foi a primeira vez que os dois se enfrentaram no circuito mundial, mas o jovem Park Gyuhyeon estava mais confortável. Foi justamente em um erro de devolução do brasileiro que o sul-coreano confirmou a vitória no primeiro set por 11 a 6.

Apesar do início adverso, Calderano não se abateu e voltou muito mais agressivo para a segunda parcial. Desta vez, foi ele quem abriu vantagem, com seu tradicional backhand funcionando. Aos poucos, o brasileiro foi ganhando mais confiança e forçava os erros de Park Gyuhyeon até fechar o set por 11 a 5 e empatar o jogo.

Após uma alternância de domínio na mesa, o jogo ficou mais equilibrado no terceiro set, mas a experiência de Calderano falou mais alto. O brasileiro chegou a abrir quatro pontos de vantagem, colocando 8 a 4 no placar, mas Park Gyuhyeon buscou o empate em nove pontos. Hugo não se abalou com a pressão e fechou a conta, vencendo por 13 a 11.

O último set teve amplo domínio de Hugo Calderano e, assim que o brasileiro abriu quatro pontos de vantagem no placar, Park Gyuhyeon usou seu pedido de tempo. A estratégia não mudou o jogo, que terminou com vitória tranquila de Calderano por 11 a 6.

