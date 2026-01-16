O esquadrão brasileiro segue se fortalecendo no UFC nos primeiros meses de 2026. Após lutas por título e cinturões, o Ultimate confirmou combates para mais três atletas brasileiros entre fevereiro e março. Esperança no peso galo, Jean Matsumoto mede forças com Farid Basharat no dia 7 de fevereiro, enquanto Bruno Silva e Luan Lacerda enfrentam Lone'er Kavanagh e Rinya Nakamura, respectivamente, no dia 14 de março.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Matsumoto é tido como o futuro do peso galo brasileiro e espera seguir os passos de Renan Barão, único lutador do Brasil a conquistar o cinturão até 61kg do UFC. Após se recuperar da única derrota que tem até agora no MMA (e muito contestada), Jean busca seu segundo triunfo seguido diante do perigoso afegão Farid Basharat, invicto no Ultimate, com cinco vitórias em cinco lutas.

O duelo entre Matsumoto e Basharat acontece no UFC Las Vegas do dia 7 de fevereiro, que terá outro peso galo brasileiro em ação na luta principal. Vinicius ''LokDog'' pega Mario Bautista em busca de avançar ainda mais no ranking da categoria.

continua após a publicidade

UFC Vegas recheado de brasileiros

Além de Vinicius e Jean, o UFC Vegas do dia 7 de fevereiro também terá Eduarda Moura enfrentando a chinesa Wang Cong, Prisicila Cachoeira em ação diante de Klaudia Sygula, da Polônia, e José Henrique Souza buscando estreia vitoriosa contra o americano Eric Nolan. Sem contar o duelo entre brasileiras, com Bruna Brasil medindo forças contra Ketlen Souza.

No dia 14 de março, mais dois brasileiros se juntam ao esquadrão para outra edição do UFC Vegas. Também no peso galo, Luan Lacerda busca sua segunda vitória no Ultimate diante do japonês Rinya Nakamura, enquanto Bruno ''Bulldoguinho'' mede forças com o anglo-chinês Lone'er Kavanagh em duelo válido pela divisão dos moscas.

continua após a publicidade

Bia Mesquita volta ao octógono do UFC em março (Foto: Reprodução Instagram UFC)

Luan e Bruno se juntam a Amanda Lemos, Vitor Petrino e Bia Mesquita, que já estão confirmados no evento. Vitor enfrenta Kennedy Nzechukwu no peso pesado, enquanto Amanda e Bia pegam Gillian Robertson e Montserrat Rendon, respectivamente.

Brasileiros nos próximos UFC Vegas

UFC Fight Night - 7 de fevereiro - Las Vegas (EUA)

Vinicius Oliveira x Mario Bautista (EUA) - luta principal

Jean Matsumoto x Farid Basharat (Afeganistão)

Eduarda Moura x Wang Cong (CHN)

(duelo entre brasileiras) Bruna Brasil x Ketlen Souza

Priscila Cachoeira x Klaudia Sygula (Polônia)

José Henrique Souza x Eric Nolan (EUA)

UFC Fight Night - 14 de março - Las Vegas (EUA)

Amanda Lemos x Gillian Robertson (Canadá)

Bruno Silva x Lone'er Kavanagh (China)

Vitor Petrino x Kennedy Nzechukwu (Nigéria)

Bia Mesquita x Montserrat Rendon (México)

Luan Lacerda x Rinya Nakamura (Japão)