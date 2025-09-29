Quando voltar à mesa nesta terça-feira, às 8h10 (de Brasília), pela segunda rodada do China Smash, em Pequim, Hugo Calderano tentará manter uma escrita. Afinal, o brasileiro, número 3 do ranking mundial, vem de quatro vitória seguidas contra o rival da vez, o francês Simon Gauzy, 18º do planeta, de 30 anos. No confronto direto, são cinco vitórias do mesatenista carioca em 10 partidas

➡️Hugo Calderano na segunda rodada do China Smash: horário e onde assistir

➡️ Calderano vence de virada na estreia do China Smash



As últimas três disputas entre o brasileiro e o mesatenista da França foram em 2023: nos WTTs de Antalya (estreia), Muscat (semifinal) e Xinxiang (estreia). Antes dessas, Calderano derrotara o mesatenista francês nas quartas de final do WTT Star Contender de Doha, no Catar, em 2021.

Vice-campeão do WTT de Macau, há duas semanas, o brasileiro, número 3 do ranking, conhece muito bem o próximo rival, 18º do mundo:



— Nós somos grandes amigos e treinamos juntos por muitos anos. Vai ser divertido jogar mais uma vez contra ele, não vejo a hora de nos encontrarmos na mesa — projetou o brasileiro, de 29 anos.

Calderano destaca força mental na estreia

Sobre a vitória de virada deste domingo, o carioca, de 29 anos, destacou sua força mental:



- Ele é um jogador forte, precisei de um tempo para encontrar o meu ritmo. Foi importante me manter bem mentalmente, o primeiro set foi muito duro. Então, acho que fiz um bom trabalho e estou muito satisfeito com a forma como joguei nos outros sets - analisou.

Se confirmar o favoritismo novamente, o carioca, campeão da Copa do Mundo, em abril, terá pela frente, na próxima rodada em Pequim, o vencedor do duelo entre o chinês Zhou Qihao (33º) e o dinamarquês Anders Lind (14º).

