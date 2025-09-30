Onde assistir Hugo Calderano e Bruna Takahashi no China Smash; veja
A dupla brasileira Hugo Calderano e Bruna Takahashi enfrenta os espanhois Alvaro Robles e Maria Xiao na manhã desta quarta-feira (1), às 6h (de Brasília), pelas oitavas de final do China Smash, em Tóquio. O confronto terá transmissão da CazéTv (Youtube) e SporTV (canal fechado). ▶️30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video.
Na primeira rodada, a dupla brasileira venceu os anfitriões Xue Fei e Qian Tianyi por 3 sets a 1, nas parciais de 11/7, 4/11, 11/9 e 11/8. Enquanto os espanhóis superaram Akash Pal e Minhyung Jee por 3 sets a 2.
HUGO CALDERANO E BRUNA TAKAHASHI x ALVARO ROBLES E MARIA XIAO
OITAVAS DE FINAL - CHINA SMASH
🏟️ Local: Pequim, na China
🎾 Fase: Oitavas de final
🕰️ Dia e horário: quarta-feira, 1 de outubro, às 6h (de Brasília)
📺 Onde assistir: Cazé TV, Sportv e canal do World Table Tennis (WTT) no YouTube
Na disputa individual, apenas Hugo segue vivo
No individual, Hugo Calderano venceu o francês Simon Gauzy por 3 sets a 1 e garantiu a vaga nas oitavas de final da competição. Seu adversário será Zhou Quiao, sem data e horário definidos.
-Vai ser uma partida dura. Ele é um grande jogador, tem ótimos golpes, então tenho que, mais uma vez, estar na minha melhor forma na próxima rodada para avançar - afirmou Hugo sobre seu próximo duelo.
Bruna takahashi, por sua vez, perdeu para Zhu Yuling nesta terça-feira (30) por 3 sets a 0, com parciais de 11/2, 20/18 e 11/7, e está eliminada do China Smash.
