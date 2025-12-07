Com mais dois novos desfalques, o São Paulo está escalado para enfrentar o Vitória neste domingo (7), às 16h (de Brasília), pela última rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão. Alan Franco sofreu uma lesão no joelho, enquanto Bobadilla cumprirá suspensão automática.

O atacante Luciano chegou a ser tratado como dúvida, mas participou de atividades regenerativas e não apresentou nenhuma lesão e, portanto, está escalado entre os titulares do técnico Hernán Crespo.

O Tricolor Paulista precisa de um empate para terminar o Campeonato Brasileiro em oitavo lugar e, assim, tem chances de ir para a próxima edição da Libertadores caso o Fluminense ou o Cruzeiro, que estão à sua frente da tabela de classificação, vencer a Copa do Brasil.

Juan Dinenno participou do treino do fim da semana, mas está fora. O atacante está na mira do Deportivo Cali e deve se despedir em breve. Rodriguinho voltou a trabalhar após se recuperar de um quadro de pneumonia, mas ainda precisa evoluir fisicamente.

Escalação do São Paulo

Rafael, Rafael Tolói, Arboleda e Sabino; Cédric, Luiz Gustavo, Alisson, Marcos Antônio e Ferreira; Luciano e Tapia.