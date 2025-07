Hugo Calderano disputa Grand Smash de Las Vegas; veja programação

Depois do título do WTT Star Contender na Eslovênia, Hugo Calderano volta a entrar em ação no circuito mundial de tênis de mesa pelo Grand Smash de Las Vegas, que acontece a partir desta quinta-feira (3) e vai até o dia 13 de julho. A competição de elite é uma das mais importantes da modalidade e o Lance! traz abaixo as principais informações da disputa.

Organizado pela World Table Tennis (WTT), o Grand Smash é uma das principais competições da elite do tênis de mesa, semelhante aos Grand Slams do tênis de quadra. São realizados quatro torneios deste nível ao longo da temporada, e a disputa em Las Vegas é a segunda do ano. Em fevereiro, aconteceu o Grand Smash de Singapura, em que Hugo Calderano parou nas oitavas de final.

A competição rende 2000 pontos aos campeões, mesma pontuação concedida no Mundial de tênis de mesa, principal torneio da modalidade.

Quem participa do Grand Smash de Las Vegas

Por ser um dos torneios mais prestigiados do circuito mundial, os principais atletas estão confirmados no Grand Smash de Las Vegas. Todos os atletas do top-10 do ranking da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF), tanto masculino quanto feminino, disputarão a chave principal. O evento conta com as disputas de simples, nos dois gêneros, além dos torneios de duplas femininas, masculinas e mistas.

Hugo Calderano, terceiro melhor do mundo, está confirmado na chave principal individual, além de reeditar a parceria de sucesso com Bruna Takahashi no torneio de duplas mistas. A paulista, 16ª colocada no ranking, também já está garantida na chave principal feminina de simples.

Outra parceria brasileira conhecida também disputará o torneio de duplas mistas em Las Vegas: Guilherme Teodoro e Giulia Takahashi, irmã de Bruna, que entram como cabeça de chave número 8. Além dos quatro, Vitor Ishyi, Leonardo Iizuka e Laura Watanabe também representam o país na competição.

Bruna Takahashi também está confirmada na chave principal (foto: Divulgação CBTM)

Formato e programação

O Grand Smash de Las Vegas começa nesta quinta-feira (3), com a fase qualificatória, em que atletas de ranking mais baixo buscam a vaga na chave principal. Após essa etapa, as eliminatórias começam no domingo (6), data de estreia de Hugo Calderano, com duas rodadas antes das oitavas de final.

Ao todo, 64 atletas disputam a chave principal de simples, em cada gênero, enquanto os torneios de duplas contam com 24 pares.