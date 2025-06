Ranking de tênis de mesa é atualizado após título de Hugo Calderano

Nesta terça-feira (24), a Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) divulgou o ranking mundial da modalidade atualizado, após o encerramento do WTT Star Contender da Eslovênia, que teve Hugo Calderano em duas finais. No último domingo (22), o brasileiro foi campeão do torneio de simples e ficou com o vice-campeonato nas duplas mistas, ao lado de Bruna Takahashi.

➡️Parabéns! No dia em que faz 29 anos, Hugo Calderano é bicampeão do WTT da Eslovênia

O título conquistado após vitória sobre o francês Felix Lebrun rendeu 600 pontos a Calderano. Além disso, ele também somou 420 pontos pela final com Takahashi, melhor resultado dos brasileiros em competições do circuito internacional de tênis de mesa desde o início da parceria.

Atualizado semanalmente, o ranking mundial da ITTF é baseado na soma dos oito melhores resultados obtidos por cada atleta nas últimas 52 semanas, e norteia o chaveamento das principais competições. Os pontos conquistados em cada torneio têm validade de um ano e expiram após esse período.

Ao lado de Bruna Takahashi, Hugo Calderano foi vice nas duplas mistas (Foto: Divulgação/ WTT)

Hugo Calderano se mantém no topo

Empilhando feitos históricos, Hugo Calderano vive sua melhor temporada da carreira, com o título da Copa do Mundo e vice-campeonato mundial. O brasileiro figura entre os dez melhores do mundo desde 2018, quando entrou no top-10 pela primeira vez, aos 22 anos.

Atualmente, com recém-completos 29 anos, Hugo é o terceiro melhor do mundo, seu melhor ranqueamento na história, posto que retomou em abril deste ano. A primeira vez que o carioca chegou ao top 3 foi em 2022, quando se tornou o primeiro atleta das Américas a realizar tal feito. Calderano é o único de fora da Ásia presente no top-5 do ranking.

continua após a publicidade

Veja o ranking do tênis de mesa atualizado

Posição Jogador País Pontos 1 Lin Shidong China 8675 2 Wang Chuqin China 6575 3 Hugo Calderano Brasil 5400 4 Tomokazu Harimoto Japão 4550 5 Liang Jingkun China 4200 6 Truls Moregard Suécia 3680 7 Felix Lebrun França 3220 8 Lin Yun-Ju Taipei 2310 9 Darko Jorgic Eslovênia 2275 10 Xiang Peng China 2235