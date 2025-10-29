Hugo Calderano estreia nesta quarta-feira (29) no WTT Champions de Montpellier. O evento reúne os principais mesa-tenistas do mundo. O evento é equivalente aos Masters 1000 do tênis de quadra e, além de 1000 pontos no ranking, o vencedor também recebe uma premiação em dinheiro.

Só por disputar a primeira rodada do WTT Champions de Montpellier, Hugo Calderano já garante R$ 24 mil e 15 pontos no ranking. O brasileiro enfrenta Jha Kanak nesta quarta-feira. Caso se torne campeão do torneio, o brasileiro leva para casa R$ 214 mil e somará 1000 pontos no ranking da WTT. Confira os valores totais na tabela abaixo:

Premiação do WTT Champions de Montpellier Fase Premiação Pontos no ranking Campeão R$ 214.400,00 1000 pontos Finalista R$ 107.200,00 700 pontos Semifinais R$ 62.980,00 350 pontos Quartas de final R$ 45.560,00 175 pontos Oitavas de final R$ 32.160,00 90 pontos Primeira rodada R$ 24.120,00 15 pontos

A premiação e pontos não são acumulativos. Ou seja, se um mesa-tenista for campeão, ele recebe somente o valor da posição (R$ 214 mil).

Hugo Calderano é o atleta mais bem posicionado no ranking participando do WTT Champions de Montpellier. Atualmente, ele é o terceiro melhor do mundo. Chuqin Wang e Shidong Lin, que estão na frente do brasileiro, não participam.

Mesmo sem a participação dos mesa-tenistas mais bem posicionados, os 1000 pontos em jogo não fariam Calderano subir de posição, pois a diferença dele para o segundo colocado é de mais de 2 mil pontos.

Hugo Calderano na vitória sobre o anfitrião Zhou Qihao no China Smash (Foto: Divulgação/WTT)

Hugo Calderano no WTT Champions de Montpellier

Hugo Calderano enfrentará o norte-americano Kanak Jha na quarta (29), pela primeira rodada do torneio, às 15h40 (de Brasília) desta quarta-feira (29). Calderano é, atualmente, o número 3 do ranking mundial da WTT, enquanto seu adversário ocupa o 24º lugar. A larga diferença pode ser vista como fator positivo.

Não é a primeira vez que Calderano encara Jha na temporada de 2025. Foi dele, inclusive, que o brasileiro venceu na final do Campeonato Pan-Americano de Tênis de Mesa no dia 15 de outubro. Na ocasião, o norte-americano viu o oponente conquistar o sexto título na competição.