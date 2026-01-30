menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Comitê define novas datas para os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027; entenda

Apesar da mudança, as obras seguem o calendário previsto

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 30/01/2026
11:37
Divulgação
imagem cameraDivulgação
  • Matéria
  • Mais Notícias

Segundo o Comitê Executivo da Panam Sports, em comum acordo com o Comitê Organizador Local, os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027 serão realizados entre os dias 23 de julho e 8 de agosto. O novo período é uma semana após a data divulgada anteriormente.

continua após a publicidade

➡️Basquete fica fora dos Jogos Pan-Americanos pela primeira vez em Lima 2027

A mudança foi definida após Neven Ilic, presidente da Panam Sports, visitar a capital peruana para uma série de reuniões e vistorias em instalações esportivas. O objetivo foi avaliar o progresso e supervisionar o trabalho do Comitê Organizador dos XX Jogos Pan-Americanos.

— O presidente [Carlos] Zegarra [do comitê local] manifestou total apoio e o compromisso do governo peruano com os Jogos, por isso estamos muito otimistas. Embora a infraestrutura esteja pronta, ainda há muito trabalho em termos de operações e logística. Não podemos baixar a guarda e devemos trabalhar em estreita colaboração para o evento esportivo mais importante do continente — afirmou Ilic.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Jogos Pan-Americanos 2027 tem data de início adiada (Foto: Divulgação)
Jogos Pan-Americanos 2027 tem data de início adiada (Foto: Divulgação)

Além disso, a densa agenda de eventos esportivos internacionais em 2027 pesou na decisão do Comitê Executivo da Organização Pan-Americana do Esporte para alterar a data original (que seria de 16 de julho a 1º de agosto).

Os Jogos de Lima 2027 reunirão mais de 7.000 atletas de 41 países e serão a principal porta de entrada e o evento classificatório mais importante rumo aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

continua após a publicidade

Veja a lista completa de modalidades

    1.
  1. Esportes aquáticos – Natação, Mergulho, Polo Aquático, Natação Artística, Águas Abertas
    2. 2.
  2. Atletismo
    3. 3.
  3. Badminton
    4. 4.
  4. Handebol
    5. 5.
  5. Beisebol (masculino) / Softbol (feminino)
    6. 6.
  6. Boxe
    7. 7.
  7. Canoagem – Sprint, Slalom
    8. 8.
  8. Ciclismo – Pista, Estrada, Montanha, BMX Racing, BMX Freestyle
    9. 9.
  9. Cricket
    10. 10.
  10. Hipismo – Salto, Adestramento, Concurso Completo de Equitação
    11. 11.
  11. Escalada Esportiva
    12. 12.
  12. Esgrima
    13. 13.
  13. Esqui aquático
    14. 14.
  14. Futebol
    15. 15.
  15. Ginástica – Artística, Rítmica e Trampolim
    16. 16.
  16. Golfe
    17. 17.
  17. Judo
    18. 18.
  18. Hóquei
    19. 19.
  19. Karatê
    20. 20.
  20. Levantamento de peso
    21. 21.
  21. Luta
    22. 22.
  22. Patinação – Artística, Velocidade, Skate
    23. 23.
  23. Pelota Basca
    24. 24.
  24. Pentatlo Moderno
    25. 25.
  25. Remo
    26. 26.
  26. Rugby 7
    27. 27.
  27. Squash
    28. 28.
  28. Surfe
    29. 29.
  29. Tiro com arco
    30. 30.
  30. Tiro Esportivo
    31. 31.
  31. Taekwondo
    32. 32.
  32. Tênis
    33. 33.
  33. Tênis de mesa
    34. 34.
  34. Triatlo
    35. 35.
  35. Vela
    36. 36.
  36. Voleibol – Indoor e Praia

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias