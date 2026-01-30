Comitê define novas datas para os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027; entenda
Apesar da mudança, as obras seguem o calendário previsto
Segundo o Comitê Executivo da Panam Sports, em comum acordo com o Comitê Organizador Local, os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027 serão realizados entre os dias 23 de julho e 8 de agosto. O novo período é uma semana após a data divulgada anteriormente.
A mudança foi definida após Neven Ilic, presidente da Panam Sports, visitar a capital peruana para uma série de reuniões e vistorias em instalações esportivas. O objetivo foi avaliar o progresso e supervisionar o trabalho do Comitê Organizador dos XX Jogos Pan-Americanos.
— O presidente [Carlos] Zegarra [do comitê local] manifestou total apoio e o compromisso do governo peruano com os Jogos, por isso estamos muito otimistas. Embora a infraestrutura esteja pronta, ainda há muito trabalho em termos de operações e logística. Não podemos baixar a guarda e devemos trabalhar em estreita colaboração para o evento esportivo mais importante do continente — afirmou Ilic.
Além disso, a densa agenda de eventos esportivos internacionais em 2027 pesou na decisão do Comitê Executivo da Organização Pan-Americana do Esporte para alterar a data original (que seria de 16 de julho a 1º de agosto).
Os Jogos de Lima 2027 reunirão mais de 7.000 atletas de 41 países e serão a principal porta de entrada e o evento classificatório mais importante rumo aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.
Veja a lista completa de modalidades
- Esportes aquáticos – Natação, Mergulho, Polo Aquático, Natação Artística, Águas Abertas
- Atletismo
- Badminton
- Handebol
- Beisebol (masculino) / Softbol (feminino)
- Boxe
- Canoagem – Sprint, Slalom
- Ciclismo – Pista, Estrada, Montanha, BMX Racing, BMX Freestyle
- Cricket
- Hipismo – Salto, Adestramento, Concurso Completo de Equitação
- Escalada Esportiva
- Esgrima
- Esqui aquático
- Futebol
- Ginástica – Artística, Rítmica e Trampolim
- Golfe
- Judo
- Hóquei
- Karatê
- Levantamento de peso
- Luta
- Patinação – Artística, Velocidade, Skate
- Pelota Basca
- Pentatlo Moderno
- Remo
- Rugby 7
- Squash
- Surfe
- Tiro com arco
- Tiro Esportivo
- Taekwondo
- Tênis
- Tênis de mesa
- Triatlo
- Vela
- Voleibol – Indoor e Praia
