Comitê define novas datas para os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027; entenda

Segundo o Comitê Executivo da Panam Sports, em comum acordo com o Comitê Organizador Local, os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027 serão realizados entre os dias 23 de julho e 8 de agosto. O novo período é uma semana após a data divulgada anteriormente.

A mudança foi definida após Neven Ilic, presidente da Panam Sports, visitar a capital peruana para uma série de reuniões e vistorias em instalações esportivas. O objetivo foi avaliar o progresso e supervisionar o trabalho do Comitê Organizador dos XX Jogos Pan-Americanos.

— O presidente [Carlos] Zegarra [do comitê local] manifestou total apoio e o compromisso do governo peruano com os Jogos, por isso estamos muito otimistas. Embora a infraestrutura esteja pronta, ainda há muito trabalho em termos de operações e logística. Não podemos baixar a guarda e devemos trabalhar em estreita colaboração para o evento esportivo mais importante do continente — afirmou Ilic.

Jogos Pan-Americanos 2027 tem data de início adiada (Foto: Divulgação)

Além disso, a densa agenda de eventos esportivos internacionais em 2027 pesou na decisão do Comitê Executivo da Organização Pan-Americana do Esporte para alterar a data original (que seria de 16 de julho a 1º de agosto).

Os Jogos de Lima 2027 reunirão mais de 7.000 atletas de 41 países e serão a principal porta de entrada e o evento classificatório mais importante rumo aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

