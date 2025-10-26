Adversário de Hugo Calderano no WTT Champions Montpellier é definido
No feminino, Bruna Takahashi também fará estreia ne terça-feira (28)
- Matéria
- Mais Notícias
Depois de se consagrar no Pan-Americano, Hugo Calderano volta à mesa para o WTT Champions de Montpellier nesta terça-feira (28). O brasileiro enfrentará o norte-americano Kanak Jha pela primeira rodada do torneio. Já no feminino, Bruna Takahashi também já sabe a adversária da estreia: a sul-coreana Lee Eunhye.
Ranking do Tênis de mesa é atualizado; casal Calderano e Takahashi sobe
Mais Esportes
Hugo Calderano é hexacampeão do Pan-Americano de Tênis de Mesa
Mais Esportes
Radar Olímpico: João Fonseca decepciona, mas Calderano e Takahashi se consagram
Mais Esportes
➡️ Bruna Takahashi sobe no ranking do tênis de mesa e garante marco
Calderano é, atualmente, o número 3 do ranking mundial da WTT, enquanto seu adversário ocupa o 24º lugar. A larga diferença pode ser vista como fator "positivo" também para Takahashi (18ª colocada) em seu duelo contra Lee, que está na 39ª posição.
Não é a primeira vez que Calderano encara Jha na temporada de 2025. Foi dele, inclusive, que o brasileiro venceu na final do Campeonato Pan-Americano de Tênis de Mesa no dia 15 de outubro. Na ocasião, o norte-americano viu o rival conquistar o sexto título na competição.
— Definitivamente, é a melhor temporada da minha carreira até aqui. Tive grandes resultados esse ano e espero seguir em frente buscando outros para o Brasil e o nosso continente. Estou muito feliz — disse Calderano após a conquista.
O que é o WTT de Montpellier?
O WTT Champions de Montpellier compõe a segunda série de mais prestígio no circuito mundial de tênis de mesa, atrás apenas dos "Smashes". Essa competição acontece entre os dias 28 de outubro e 2 de novembro, em Montpellier, na França, e contará com cerca de 29 dos melhores atletas do raking.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Diferentemente dos últimos torneios, que os brasileiros participaram, o WTT de Montpellier reúne alguns dos principais nomes do tênis de mesa mundial em apenas disputas individuais, no masculino e feminino. O torneio é disputado em sistema de eliminatória simples, com 32 atletas em cada chave.
Até as quartas de final, os confrontos são realizados em partidas melhor de cinco sets. A partir das semifinais, o formato muda, e os jogos passam a ser disputados em melhor de sete sets.
- Matéria
- Mais Notícias