Hugo Calderano inicia, nesta sexta-feira (16), a disputa do WTT Star Contender de Doha, segundo torneio da temporada do tênis de mesa. Cabeça de chave número 2 da competição, o brasileiro estreia direto na segunda rodada, quando enfrenta o sul-coreano Gyuhyeon Park, a partir das 13h30 (horário de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV.

continua após a publicidade

➡️Vida na Austrália e ligações com treinador: os bastidores da volta de Etiene Medeiros

➡️São Paulo recebe Mundiais adiados de skate street e park

Número 69 do mundo, o sul-coreano de 20 anos avançou no torneio ao superar o francês Lilian Bardet de virada por 3 sets a 1, nesta quinta-feira (15). Hugo Calderano e Gyuhyeon Park se enfrentarão pela primeira vez em um torneio da World Table Tennis (WTT).

Na última semana, Hugo disputou o WTT Champions na capital do Catar, torneio que marcou a abertura do circuito. O brasileiro sofreu uma dura eliminação na primeira rodada, após derrota por 3 sets a 2 para o alemão Dimitrij Ovtcharov, ex-número 1 do mundo e seis vezes medalhista olímpico.

continua após a publicidade

Além de Hugo Calderano, outros dois atletas top-5 do ranking do tênis de mesa também figuram entre os cabeças de chave em Doha. É o caso do chinês Lin Shidong, segundo melhor do mundo, e do japonês Tomokazu Harimoto, quinto colocado.

Hugo Calderano durante o WTT Champions de Doha (Foto: Divulgação/ WTT)

Veja os torneios de tênis de mesa em 2026

Janeiro

7 a 11 - WTT Champions – Doha (Catar)

13 a 18 - WTT Star Contender – Doha (Catar)

19 a 24 - WTT Contender – Mascate (Omã)

Fevereiro

10 a 15 - WTT Star Contender – Chennai (Índia)

19/2 a 1/3 - WTT Grand Smash – Singapura

Março

10 a 15 - WTT Champions – Chongqing (República Popular da China)

23 a 28 - WTT Contender – Túnis (Tunísia)

30/3 a 5/4 - Copa do Mundo - Macau (China)

Abril

7 a 12 - WTT Contender – Taiyuan (República Popular da China)

Maio

19 a 24 - WTT Contender – Lagos (Nigéria)

Junho

1 a 7 - WTT Contender – Skopje (Macedônia do Norte)

9 a 14 - WTT Contender – Zagreb (Croácia)

16 a 21 - WTT Star Contender – Ljubljana (Eslovênia)

25/6 a 6/7 - WTT Grand Smash - Estados Unidos

Julho

14 a 19 - WTT Contender – Buenos Aires (Argentina)

21 a 26 - WTT Star Contender – Brasil

Agosto

5 a 9 - WTT Champions – Yokohama (Japão)

13 a 23 - WTT Grand Smash – Suécia

Setembro

1 a 6 - WTT Contender – Almaty (Cazaquistão)

8 a 13 - WTT Champions – Macau (China)

8 a 13 - WTT Contender – Panagyurishte (Bulgária)

15 a 20 - WTT Star Contender – Londres (Inglaterra)

Outubro

1 a 11 - WTT Grand Smash – República Popular da China

27/10 a 1/11 - WTT Champions – Montpellier (França)

Novembro

3 a 8 - WTT Champions – Alemanha

10 a 15 - WTT Contender – Istambul (Turquia)

16 a 21 - WTT Star Contender – Mascate (Omã)

29/11 a 6/12 - Copa do Mundo Equipes Mistas - Chengdu (China)

Dezembro

8 a 13 - WTT Finals – Hong Kong, China

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial