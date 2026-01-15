menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Hugo Calderano conhece primeiro adversário do WTT Star Contender de Doha

Brasileiro estreia nesta sexta-feira (16), contra o sul-coreano Gyuhyeon Park

Beatriz-Pinheiro-aspect-ratio-1024-1024
Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 15/01/2026
16:03
Hugo Calderano é eliminado por Kanak Jha no WTT Champions de Montpellier (Foto: Divulgação / WTT)
imagem cameraHugo Calderano no WTT Champions de Montpellier (Foto: Divulgação / WTT) (Foto: World Table Tennis)
Hugo Calderano inicia, nesta sexta-feira (16), a disputa do WTT Star Contender de Doha, segundo torneio da temporada do tênis de mesa. Cabeça de chave número 2 da competição, o brasileiro estreia direto na segunda rodada, quando enfrenta o sul-coreano Gyuhyeon Park, a partir das 13h30 (horário de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV.

Número 69 do mundo, o sul-coreano de 20 anos avançou no torneio ao superar o francês Lilian Bardet de virada por 3 sets a 1, nesta quinta-feira (15). Hugo Calderano e Gyuhyeon Park se enfrentarão pela primeira vez em um torneio da World Table Tennis (WTT).

Na última semana, Hugo disputou o WTT Champions na capital do Catar, torneio que marcou a abertura do circuito. O brasileiro sofreu uma dura eliminação na primeira rodada, após derrota por 3 sets a 2 para o alemão Dimitrij Ovtcharov, ex-número 1 do mundo e seis vezes medalhista olímpico.

Além de Hugo Calderano, outros dois atletas top-5 do ranking do tênis de mesa também figuram entre os cabeças de chave em Doha. É o caso do chinês Lin Shidong, segundo melhor do mundo, e do japonês Tomokazu Harimoto, quinto colocado.

Hugo Calderano durante o WTT Champions de Doha
Hugo Calderano durante o WTT Champions de Doha (Foto: Divulgação/ WTT)

Veja os torneios de tênis de mesa em 2026

Janeiro

  • 7 a 11 - WTT Champions – Doha (Catar)
  • 13 a 18 - WTT Star Contender – Doha (Catar)
  • 19 a 24 - WTT Contender – Mascate (Omã)

Fevereiro

  • 10 a 15 - WTT Star Contender – Chennai (Índia)
  • 19/2 a 1/3 - WTT Grand Smash – Singapura

Março

  • 10 a 15 - WTT Champions – Chongqing (República Popular da China)
  • 23 a 28 - WTT Contender – Túnis (Tunísia)
  • 30/3 a 5/4 - Copa do Mundo - Macau (China)

Abril

  • 7 a 12 - WTT Contender – Taiyuan (República Popular da China)

Maio

  • 19 a 24 - WTT Contender – Lagos (Nigéria)

Junho

  • 1 a 7 - WTT Contender – Skopje (Macedônia do Norte)
  • 9 a 14 - WTT Contender – Zagreb (Croácia)
  • 16 a 21 - WTT Star Contender – Ljubljana (Eslovênia)
  • 25/6 a 6/7 - WTT Grand Smash - Estados Unidos

Julho

  • 14 a 19 - WTT Contender – Buenos Aires (Argentina)
  • 21 a 26 - WTT Star Contender – Brasil

Agosto

  • 5 a 9 - WTT Champions – Yokohama (Japão)
  • 13 a 23 - WTT Grand Smash – Suécia

Setembro

  • 1 a 6 - WTT Contender – Almaty (Cazaquistão)
  • 8 a 13 - WTT Champions – Macau (China)
  • 8 a 13 - WTT Contender – Panagyurishte (Bulgária)
  • 15 a 20 - WTT Star Contender – Londres (Inglaterra)

Outubro

  • 1 a 11 - WTT Grand Smash – República Popular da China
  • 27/10 a 1/11 - WTT Champions – Montpellier (França)

Novembro

  • 3 a 8 - WTT Champions – Alemanha
  • 10 a 15 - WTT Contender – Istambul (Turquia)
  • 16 a 21 - WTT Star Contender – Mascate (Omã)
  • 29/11 a 6/12 - Copa do Mundo Equipes Mistas - Chengdu (China)

Dezembro

  • 8 a 13 - WTT Finals – Hong Kong, China

