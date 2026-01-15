São Paulo recebe Mundiais adiados de skate street e park

A cidade de São Paulo sediará, em março de 2026, o Campeonato Mundial de Skate street e park, referente à temporada de 2025. Conforme documentos publicados no site da World Skate, a disputa acontecerá entre os dias 4 e 8 de março, no Parque Cândido Portinari, na zona oeste da capital paulista.

Originalmente, a competição estava marcada para setembro do ano passado, em Washington, nos Estados Unidos, mas foi cancelada em julho, sem previsão de reagendamento. Na ocasião, a World Skate informou, por meio de documento, que "o anfitrião não cumpriu com as condições gerais e requerimentos chave para a organização do evento".

A cidade de São Paulo tem se consolidado como um centro do skate mundial. Anfitriã das últimas três edições do SLS Super Crown, a capital volta a receber o Mundial após sediar as competições de park e street em 2019.

Pedro Barros foi campeão do Skate Park no STU Pro Tour (Foto: Julio Detefon / STU)

Formato da competição

Os primeiros dias do cronograma da competição estão reservados para sessões de treinamentos, e a competição começa a partir do dia 4 de março, com uma etapa classificatória para os atletas sem vaga direta pelo ranking. Entre os dias 6 e 8, a disputa contará com os principais atletas do circuito. Rayssa Leal, Raicca Ventura, Augusto Akio, Pedro Barros e Gui Khury são os brasileiros com ranqueamento suficiente para não passar pelas classificatórias.

Uma das novidades do Mundial em São Paulo será a disputa simultânea de street e park. Normalmente, o calendário do torneio é organizado de modo que o início das disputas de uma modalidade só aconteça após o término da outra.

