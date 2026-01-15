Cristian Ribera é ouro na Copa do Mundo de Paraesqui Cross Country

O esquiador paralímpico Cristian Ribera conquistou sua primeira medalha de ouro em 2026. Nesta quinta-feira (15), ele foi o campeão da Copa do Mundo de Paraesqui Cross Country, em Finsterau, na Alemanha. O brasileiro foi o primeiro a cruzar a linha de chegada na disputa dos 10km com largada em massa para atletas que competem sentados.

Aos 23 anos, Cristian é uma das principais esperanças de medalha para o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Inverno Milão-Cortina, que acontecem entre os dias 6 e 15 de março. Na Copa do Mundo da Alemanha, o brasileiro concluiu a prova em 29min15s4, superando o chinês Mao Zhongwu e o russo Ivan Golubkov, que completaram o pódio.

— A prova foi muito boa. Eu me senti bem e confiante de que hoje teria melhores chances. A pista estava em ótimas condições, os esquis responderam muito bem e o trabalho do staff foi fundamental. Controlei o ritmo nas primeiras voltas e consegui aumentar a intensidade no fim para manter a diferença. Foi difícil, mas consegui me superar e garantir esse ouro - avaliou.

Na última quarta-feira (14), Cristian ficou perto do pódio na disputa dos 10km com largada intervalada, terminando a prova em quarto lugar. O brasileiro volta a competir na Copa do Mundo de Finsterau neste sábado (17), na prova sprint, com distância de 800m, uma de suas especialidades.

Cristian Ribera durante os Jogos Parapan-Americanos de Santiago, em 2023 (Foto: Miriam Jeske/ CPB)

Trajetória de Cristian Ribera

Natural de Rondônia, Cristian Ribera é um dos principais nomes do esporte paralímpico brasileiro. Ele nasceu com artrogripose, doença congênita das articulações das extremidades, e já passou por 21 cirurgias corretivas nas pernas. No mundo do esporte desde os 15 anos, Cristian foi o brasileiro mais jovem a competir nos Jogos Paralímpicos de Inverno de PyeongChang, em 2018. Na ocasião, conquistou o sexto lugar na prova dos 15km, melhor resultado histórico de um brasileiro.

Além do esqui, Cristian também compete no atletismo paralímpico pela classe T54 (para atletas cadeirantes). Ele foi um dos principais destaques do Brasil nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago, em 2023, com medalha de prata nos 100m, 400m e 1500m, e bronze nos 800m.

