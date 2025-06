Hortência opina sobre futuro do basquete feminino brasileiro

Campeã mundial e medalhista olímpica com a seleção brasileira, Hortência Marcari analisou o cenário do basquete feminino brasileiro. Em conversa com o Lance!, ela falou sobre as perspectivas da seleção neste ciclo olímpico, o surgimento de novos talentos no esporte e o trabalho da treinadora Pokey Chatman.

Fora das duas últimas edições do Mundial, a seleção feminina também não foi aos Jogos Olímpicos de Tóquio e Paris, e conta com uma reconstrução para voltar a figurar nas principais competições internacionais. Segundo Hortência, o trabalho deve ser pensado a longo prazo e a tendência é de que os grandes resultados não apareçam tão cedo.

- É um ciclo novo, com uma técnica nova, é uma americana, eu tô começando a acompanhar o trabalho dela, acho que a gente tem que dar um tempo, estão surgindo jogadoras mais jovens, jogadoras boas, que inclusive estão nos Estados Unidos, estão na WNBA. O problema do Brasil é querer resultado muito rápido. Esse trabalho que tá começando agora tem que esperar no mínimo de médio a longo prazo, não pode já na próxima Olimpíada já querer a medalha, não vai acontecer - alertou.

A brasileira Kamilla Soares atua na WNBA (Foto: FIBA)

Gerações futuras

Mesmo vislumbrando o futuro do basquete feminino com cautela, Hortência destacou a importância da seleção como espelho para aumentar o interesse das novas gerações pelo esporte e o surgimento de futuros talentos. Ela citou o exemplo de modalidades que, com resultados expressivos nos últimos ciclos olímpicos, vêm despertando a atenção de crianças e jovens.

- Novos talentos surgem se você tem resultado lá em cima, isso estimula. Por que hoje você vê muita criança que quer praticar o skate, o surfe, a ginástica? Porque tá ganhando medalha. Quando tem medalha e boa gestão na sua confederação, surgem novos talentos - finalizou.