João Fonseca é o nome da vez na geração emergente do tênis. O brasileiro superou o experiente japonês Kei Nishikori na semifinal do Challenger de Phoenix, nos Estados Unidos, por 2 sets a 0 (duplo 6/3), e garantiu mais uma final no ano de 2025. O grande desempenho nas quadras do Arizona fez o jovem de 18 anos receber uma previsão positiva de um ex-jogador.

O sueco Mats Wilander, número 1 do mundo na década de 1980 e sete vezes campeão de Grand Slams, esteve presente nas arquibancadas e no atirar da moeda antes do início do confronto, e reafirmou uma opinião ousada na entrevista após o fim. Para a lenda do esporte, João alcançará o top 5 mundial dentro de um espaço de dois anos.

- É um grande prazer, agradeço pelas palavras. Eu trabalho para isso desde criança, e faço o que tenho que fazer. Mantenho o foco com meu time, minha família, pessoas que me ajudam todos os dias para que eu venha a alcançar talvez o top 5, ou o top 10… nunca sabemos o que o tempo nos reserva - afirmou Fonseca.

A classificação rumo à final - e a previsão de Wilander - veio em uma ótima atuação diante de Nishikori. Com bolas potentes e muitos erros do oponente, o carioca sacramentou um triunfo tranquilo e garantiu a 65ª colocação do ranking, a melhor de sua carreira.

- Jogo difícil hoje, com um ídolo do esporte. Sabia que eu tinha que dar meu melhor, e foi isso que fiz hoje. Fui muito bem fechando os buracos da partida, as portas dele, fui muito bem com meu saque de primeira bola, não deixando ele ser agressivo do jeito que ele gosta de jogar, e não permitindo ele fazer as subidas na rede. Feliz com a forma que encarei, fui mentalmente forte. Um prazer jogar, compartilhar a mesma quadra com o Nishikori, que foi número 4 do mundo. Falta um jogo, agora contra o Bublik, um jogador muito habilidoso, que podemos esperar tudo dele. Drops habilidosos, bate por baixo da perna, saques por baixo... jogo mentalmente difícil, então agora é preparar, descansar, ver a tática do jogo com a minha equipe e partir com tudo. Falta um, vamos! - disse João.

🎾 O que vem por aí para João Fonseca?

Na decisão em Phoenix, o brasileiro terá um novo compromisso complicado, enfrentando o cazaque Alexander Bublik, de 27 anos. Bublik venceu o português Nuno Borges também em dois sets no outro lado da chave, e busca o 11º título de Challenger em sua carreira, o segundo nos Estados Unidos (ergueu o troféu em Aptos, em agosto de 2017).

Com o melhor ranking de sua carreira garantido, Fonseca tentará conquistar o sexto título de sua ainda curta carreira. Além dos Challengers de Lexington e Camberra no individual e em Buenos Aires 2024 nas duplas, venceu o ATP Next Gen Finals e o ATP 250 também da capital argentina.