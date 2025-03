Em jogo "estranho" nos dois primeiros sets, com parciais bastante destoantes, Jack Draper, 14º do mundo, se classificou para sua maior final da carreira. O tenista superou Carlos Alcaraz neste sábado (15) e alcançou a decisão do Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia.

O algoz de João Fonseca acabou com a sequência de vitórias do jovem espanhol, terceiro do mundo e bicampeão do torneio, marcando 2 sets a 1 (parciais de 6/1, 0/6 e 6/4) após 1h44min de duração na quadra central do Indian Wells Tennis Garden.

Draper atinge sua maior final na carreira e vai brigar pelo título neste domingo (16), às 18h (de Brasília), contra Holger Rune, 13º colocado. A decisão coloca o britânico pela primeira vez no Top-10: será o sétimo lugar do ranking ATP se for campeão e nono caso seja vice.

Alcaraz, por sua vez, perde a chance de ganhar mais um título e encostar na briga pelo posto de número 1, ocupado pelo suspenso, mas ainda absoluto Jannik Sinner.

Como foi o jogo de Indian Wells?

O duelo pela semifinal do torneio de Indian Wells foi "estranho" nos dois primeiros sets: Alcaraz marcou míseros sete pontos em seu serviço na primeira etapa e foi quebrado duas vezes. No segundo set, porém, o jogo mudou de mãos. Draper errou demais, o espanhol se aproveitou e deu pneu.

O início de jogo foi rápido e, com menos de uma hora, os tenistas foram para um terceiro set. Dessa vez, jogo bem mais disputado. No entanto, também marcado por polêmica. O árbitro Mohamed Lahyani cometeu dois erros seguidos no terceiro game. Draper desafiou ao VAR, acertou as duas, conseguiu a quebra e abriu vantagem. O britânico ampliou para 5 a 2 após Alcaraz tentar dropshots sem êxito em game com 40 a 0. O espanhol buscou uma das quebras, mas não conseguiu a segunda. O britânico, então, fez valer seu serviço para garantir grande vitória.

Jack Draper e Carlos Alcaraz se abraçam após embate (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Draper foi algoz de João Fonseca

Jack Draper foi responsável por eliminar o brasileiro João Fonseca. O britânico superou o jovem carioca por 2 sets a 0 (6/4 e 6/0), no sábado da última semana, dia 8, pela segunda fase do Masters 1000 de Indian Wells. Fonseca, então, entrou na disputa do Challenger de Phoenix, torneio no qual será finalista. Ele enfrenta Alexander Bublik neste domingo (16), às 18h (de Brasília).