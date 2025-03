A vitória de João Fonseca na semifinal do Challenger de Phoenix, neste sábado (15), garantiu um novo recorde para sua carreira. Ao bater o experiente Kei Nishikori por 2 sets a 0, o brasileiro garantiu um salto de pelo menos 15 posições no ranking da ATP e chegará à melhor posição já alcançada em sua trajetória.

Atualmente, João ocupa o 80º lugar na lista. Porém, com o lugar na decisão estadunidense, garantiu um voo, no mínimo, para 65º. Sua melhor posição até hoje foi a 68ª, conquistada após o título histórico do ATP 250 de Buenos Aires, quando superou quatro argentinos no caminho até a conquista em "território hostil".

Mas este não é o limite para Fonseca. Em caso de triunfo na decisão, o carioca pulará para 60º e deixará outros cinco nomes para trás. A próxima atualização do ranking da ATP está prevista para ser divulgada publicamente na segunda-feira (16), um dia após a final.

⚔️ Quem será o adversário de João Fonseca?

No último passo do caminho pelo troféu, o jovem de 18 anos terá pela frente Alexander Bublik, do Cazaquistão. O tenista de 27 anos eliminou o lusitano Nuno Borges na outra semifinal, e planeja aumentar sua galeria com um possível 11º título de Challenger. O confronto no Arizona está previsto para ter início às 18h (de Brasília).

Esta será a terceira final de João Fonseca em 2025. A joia do tênis brasileiro já alcançou duas finais e tem 100% de aproveitamento: além do triunfo na Argentina, sobre Francisco Cerúndolo, o outro componente da galeria deste ano é a taça do Challenger 125 de Camberra-AUS, diante do americano Ethan Quinn.

