Carol e Rebecca derrotam vice-campeãs olímpicas no Elite 16 de Vôlei de Praia

Vitória sobre as canadenses Melissa e Brandis foi por 2 sets a 0

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porGustavo Loio,
Dia 27/09/2025
20:53
Rebecca na vitória nas quartas de final do Elite 16 de Vôlei de Praia (Foto: Divulgação)
imagem cameraRebecca na vitória nas quartas de final do Elite 16 de Vôlei de Praia (Foto: Divulgação)
Carol e Rebecca, empurradas pela torcida nas areias de Copacabana, avançaram às semifinais do Elite 16 de Vôlei de Praia. A dupla brasileira derrotou as atuais vice-campeãs olímpicas, as canadenses Melissa e Brandis, por 2 a 0, com parciais de 21/18 e 21/15. No domingo às 12h, as anfitriãs enfrentam as americanas Cannon e Kraft.

A outra semifinal também terá uma dupla brasileira: Thamela e Victoria. Pela frente, Shaw e Cheng, dos EUA. A decisão também será neste domingo, às 18h.

Ao Lance!, Rebecca celebrou mais uma vitória. E agradeceu o apoio dos torcedores:

- É muito bom jogar com a torcida a nosso favor, eles acreditam até o último momento, dando essa força. Em certos momentos, é o que levanta a gente durante o jogo. Essa troca que a gente tem com a torcida, ainda mais jogando em casa, é surreal. A gente está bem feliz por fazer uma semifinal em casa.

A parceira de Carol no vôlei de praia também falou da dificuldade da partida:

- A gente sabia que seria difícil, porque as meninas estão sempre aqui no Rio, treinamos contra elas o tempo inteiro. Era um jogo conhecido. Tivemos de manter a paciência, a concentração, para mudar na hora certa. A gente conseguiu se concentrar e jogar juntas o tempo inteiro. E conseguimos sair com a vitória, graças a Deus.

Como foi a vitória no Elite 16 de Vôlei de Praia

Apesar de ataques habilidosos da Rebecca e da ótima leitura de jogo da Carol, o Brasil teve dificuldades imprimir seu ritmo no primeiro set. Melissa e Brandis abriram quatro pontos de vantagem no meio da parcial, mas, com bloqueio de Carol, viram as brasileiras empatarem no 15 a 15. Incentivadas pelos gritos da torcida, as anfitriãs cresceram na reta final, vencendo rallies com lindas defesas de Rebecca, e fechou o primeiro set em 21 a 18.

Na segunda parcial, ambas as duplas apresentaram um bom desempenho, tanto na defesa quanto no ataque, mas foram as canadenses que passaram a maior parte da parcial no comando do placar. Carol e Rebecca viraram a parcial no 12 a 11, para entusiasmo dos torcedores presentes em Copacabana.

Para festa da torcida na arena de vôlei de praia, as brasileiras fecharam o jogo com mais um ace da Rebecca, que também brilhou nas defesas em todas as zonas da quadra.

Carol na vitória nas quartas de final do Elite 16 de Vôlei de Praia (Foto: Divulgação)
Carol na vitória nas quartas de final do Elite 16 de Vôlei de Praia (Foto: Divulgação)

