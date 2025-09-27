Carol e Rebecca derrotam vice-campeãs olímpicas no Elite 16 de Vôlei de Praia



Carol e Rebecca, empurradas pela torcida nas areias de Copacabana, avançaram às semifinais do Elite 16 de Vôlei de Praia. A dupla brasileira derrotou as atuais vice-campeãs olímpicas, as canadenses Melissa e Brandis, por 2 a 0, com parciais de 21/18 e 21/15. No domingo às 12h, as anfitriãs enfrentam as americanas Cannon e Kraft.

A outra semifinal também terá uma dupla brasileira: Thamela e Victoria. Pela frente, Shaw e Cheng, dos EUA. A decisão também será neste domingo, às 18h.

Ao Lance!, Rebecca celebrou mais uma vitória. E agradeceu o apoio dos torcedores:



- É muito bom jogar com a torcida a nosso favor, eles acreditam até o último momento, dando essa força. Em certos momentos, é o que levanta a gente durante o jogo. Essa troca que a gente tem com a torcida, ainda mais jogando em casa, é surreal. A gente está bem feliz por fazer uma semifinal em casa.



A parceira de Carol no vôlei de praia também falou da dificuldade da partida:



- A gente sabia que seria difícil, porque as meninas estão sempre aqui no Rio, treinamos contra elas o tempo inteiro. Era um jogo conhecido. Tivemos de manter a paciência, a concentração, para mudar na hora certa. A gente conseguiu se concentrar e jogar juntas o tempo inteiro. E conseguimos sair com a vitória, graças a Deus.

Como foi a vitória no Elite 16 de Vôlei de Praia

Apesar de ataques habilidosos da Rebecca e da ótima leitura de jogo da Carol, o Brasil teve dificuldades imprimir seu ritmo no primeiro set. Melissa e Brandis abriram quatro pontos de vantagem no meio da parcial, mas, com bloqueio de Carol, viram as brasileiras empatarem no 15 a 15. Incentivadas pelos gritos da torcida, as anfitriãs cresceram na reta final, vencendo rallies com lindas defesas de Rebecca, e fechou o primeiro set em 21 a 18.

Na segunda parcial, ambas as duplas apresentaram um bom desempenho, tanto na defesa quanto no ataque, mas foram as canadenses que passaram a maior parte da parcial no comando do placar. Carol e Rebecca viraram a parcial no 12 a 11, para entusiasmo dos torcedores presentes em Copacabana.

Para festa da torcida na arena de vôlei de praia, as brasileiras fecharam o jogo com mais um ace da Rebecca, que também brilhou nas defesas em todas as zonas da quadra.