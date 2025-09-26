Elite 16 de Vôlei de Praia teve dia decisivo para brasileiros; veja resultados

Com um dia de resultados mistos, as duplas brasileiras do vôlei de praia enfrentaram confrontos decisivos nesta sexta-feira no Elite 16 do Circuito Mundial, realizado no Rio de Janeiro. A competição, que reúne a elite da modalidade, viu algumas parcerias do país avançarem para as fases eliminatórias, enquanto outras se despediram do torneio.

Como foram os brasileiros no Elite 16 de Vôlei de Praia

O grande destaque do dia foi a partida eletrizante entre George/Saymon e os noruegueses Mol, H. e Berntsen pela Rodada de 18. A dupla brasileira começou com autoridade, mas viu os adversários equilibrarem o jogo. Em um final de primeiro set emocionante, com trocas de set points, os brasileiros mostraram resiliência e fecharam em 26 a 24. Os noruegueses reagiram e, com mais ritmo, venceram o segundo set por 21 a 16, forçando o tie-break. No set decisivo, o equilíbrio voltou a reinar, mas a dupla da casa foi mais forte nos momentos cruciais e selou a vitória por 15 a 13, para delírio da torcida.

George e Saymon no Elite 16 de Vôlei de Praia no Rio de Janeiro (Foto: Reprodução / Volleyballworld)

No entanto, a outra dupla masculina do país na fase eliminatória não teve o mesmo destino. Andre e Renato enfrentaram os favoritos e atuais líderes do ranking, os noruegueses Mol, A. e Sørum, C., e acabaram superados por 2 sets a 0, com parciais de 21-11 e 21-15.

Na chave feminina, a Rodada de 18 foi marcada por jogos intensos e resultados distintos para as brasileiras.

Carol e Rebecca protagonizaram uma virada espetacular. Após serem dominadas pelas americanas Quiggle e Loreen no primeiro set e perderem por 21 a 16, as brasileiras mudaram a postura. Com um volume de jogo impressionante, elas devolveram o placar no segundo set, vencendo por 21 a 14. Embaladas, mantiveram o ritmo no tie-break e garantiram a classificação com um triunfo por 15 a 10.

Carol e Rebecca no Elite 16 de Vôlei de Praia no Rio de Janeiro (Foto: Reprodução / Volleyballworld)

Após a partida, Carol explicou a dificuldade inicial e a chave para a virada:

— Eu acho que a gente não conseguiu, no início, encontrar uma forma de ver com elas, elas têm um jogo de muita largada e foi legal porque a gente teve paciência para tentar buscar isso no segundo set e acho que a gente se encontrou em um jogo. Então, acho que a gente conseguiu se adaptar ao que elas estavam fazendo muito bem no primeiro set, que eram as largadas — analisou a atleta.

A dupla Hegeile/Vitoria travou uma batalha ponto a ponto contra as austríacas D. Klinger e R. Klinger. As brasileiras começaram bem, mas viram as adversárias tomarem o controle para fechar o primeiro set em 21 a 19. A resposta veio no segundo set, com uma atuação sólida e uma vitória por 21 a 15. No tie-break, as austríacas abriram vantagem no início. Hegeile e Vitoria buscaram a reação, se aproximaram no placar, mas a derrota veio por um placar apertado de 15 a 13.

Já Taiana Lima e Talita não conseguiram superar as francesas Vieira e Chamereau. Em um jogo equilibrado, as europeias se mantiveram consistentemente à frente no placar. Elas fecharam o primeiro set em 21 a 18 e, repetindo o bom desempenho, finalizaram a partida com um 21 a 17 no segundo set.

Outras duplas brasileiras que entraram em quadra pela Rodada de 18 também se despediram do torneio. Thainara e Simonetti perderam para as italianas Gottardi e Orsi Toth por 2 a 1 (19-21, 21-15, 15-9), e Andressa e Tainá foram superadas pelas alemãs Müller e Tillmann por 2 a 0 (21-12, 21-11).

A competição avança para o fim de semana com as fases finais, e as duplas brasileiras classificadas seguem firmes na luta pelo pódio em casa.