Aos 25 anos, Milena Titoneli é um dos grandes destaques do taekwondo no Brasil. A atleta conquistou títulos inéditos na modalidade, é Sargento Temporário da Marinha do Brasil e faz parte da Seleção Brasileira Permanente de Taekwondo desde 2016. Durante o “Heróis Olímpicos”, o mais recente programa de entrevistas do Lance!, ela confessou sua trajetória completa no esporte, revelou suas conquistas e traçou metas na modalidade. Assista ao vídeo completo a seguir.