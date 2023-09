Aos 22 anos, Laura Amaro é um dos grandes destaques do levantamento de peso brasileiro. A atleta é recordista nacional na sua categoria e única mulher do país a conquistar uma medalha mundial na modalidade. Ao "Heróis Olímpicos", mais novo programa de entrevistas do Lance!, ela contou a trajetória completa no esporte e revelou os grandes sonhos e inspirações. Assista completo acima.