Hamilton revela capacete para estreia com Ferrari na Fórmula 1

Lewis Hamilton mostrou alguns detalhes do capacete que vai utilizar com a Ferrari ao longo da temporada 2025 da Fórmula 1. O heptacampeão, que já teve cascos com diferentes cores que foram marcantes, optou por retornar às origens e revelou um equipamento pintado de amarelo, mesma tonalidade que usava quando estreou na categoria pela McLaren e quando se mudou para a Mercedes.

Hamilton teve inúmeros capacetes emblemáticos ao longo das 18 temporadas que disputou na F1. Em 2007, quando estreou pela McLaren, o britânico utilizou um casco amarelo que remetia ao design utilizado pelo ídolo Ayrton Senna. O layout se manteve quase inalterado até 2013, quando mudou para a Mercedes.

Embora o design tenha sofrido algumas alterações em 2013, Hamilton manteve o amarelo como a cor principal do capacete. Nos anos seguintes, no entanto, o britânico inovou e adotou tonalidades diferentes no equipamento, como o branco entre 2014 e 2019, ainda que o amarelo tenha retornado em dado momento de 2017, o roxo em 2020 e 2021 e o fluorescente nos últimos anos de Mercedes.

Com tantos designs diferentes ao longo dos anos, uma das curiosidades que surgiu entre os fãs era sobre como seria a cor do capacete de Hamilton a partir de 2025, uma vez que o heptacampeão vai vestir o vermelho da Ferrari. E Lewis divulgou nas redes sociais um casco que remete às origens na cor amarela, conta com detalhes em vermelho e, além do símbolo da Ferrari, tem também a logo pessoal do piloto próximo do número #44.

Primeira semana de Hamilton na Ferrari

Capacete de Lewis Hamilton em 2025 (Foto: Ferrari)

Maior contratação da história recente na F1, Hamilton deu o pontapé inicial como piloto da Ferrari ainda na segunda-feira (20), com a primeira visita oficial à sede em Maranello. O recordista de vitórias na F1 viveu um dia agitado e cheio de compromissos. O piloto andou no simulador, mas também se reuniu com o chefe, Frédéric Vasseur, além dos novos integrantes da Ferrari, Loïc Serra e Jérôme D’Ambrosio. Ainda, fez o tour pela fábrica, acompanhado também pelo presidente da Ferrari, John Elkann, e pelo CEO, Benedetto Vigna.

Já na terça-feira (21), os trabalhos se intensificaram. Hamilton passou a ter um maior contato com engenheiros e tomou conhecimento do projeto do carro deste ano. Além disso, também publicou a primeira foto com o macacão vermelho.