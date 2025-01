Hamilton trabalhará com antiga treinadora na Ferrari após dois anos

Lewis Hamilton começou um novo capítulo em sua história como piloto na Ferrari, mas está prestes a reviver uma parceria antiga dos tempos laureados de Mercedes. Isso porque, segundo o Daily Mail e o site da revista Autosport, Angela Cullen, que foi coach de performance do heptacampeão no passado, vai voltar a trabalhar ao lado do britânico na equipe italiana.

Hamilton e Cullen trabalharam juntos entre 2016 e 2022, época em que Lewis conquistou quatro títulos com a Mercedes. Durante esse período, era comum ver a neozelandesa ao lado do piloto não apenas em finais de semana de corrida, mas também em vários momentos de preparação fora das pistas.

— Ela é focada, altruísta e torna meus fins de semana tranquilos. Todos os dias que acordo, não importa a hora, ela está positiva. Nunca um único dia ela foi negativa. Isso é muito importante — disse Hamilton sobre Cullen quando ainda trabalhavam juntos.

Início da parceria entre Hamilton e Ferrari

Anunciado pela Ferrari, Hamilton busca encontrar a motivação que havia se perdido nos últimos anos de Mercedes. Na segunda-feira (20), o heptacampeão visitou a fábrica da equipe em Maranello. Além do trabalho no simulador, Lewis participou de reuniões e planejamento com o chefe, Frédéric Vasseur, e com os novos integrantes Loïc Serra e Jérôme D’Ambrosio. O piloto também teve o primeiro contato com o engenheiro de pista, Riccardo Adami, e toda a equipe de engenheiros e mecânicos.

Além disso, Cullen também está perto de se unir à caminhada de Hamilton na Ferrari. Segundo o Daily Mail, ainda que não tenha sido vista publicamente, Angela visitou a fábrica em Maranello e está hospedada em Fiorano, local inicialmente escolhido para o primeiro teste com o heptacampeão. Já a Autosport, aponta que Cullen se juntou à "Project 44", de Lewis, como fisioterapeuta e vai fazer parte da equipe de desempenho supervisionada pelo diretor de corrida Marc Hynes.

A Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, entre os dias 14 e 16 de março.