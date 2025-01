Hamilton divulga foto vestindo macacão da Ferrari: ‘Primeira vez de vermelho’

E o momento tão aguardado chegou. Nesta terça-feira (21), um dia antes de ir à pista pela primeira vez ao volante de um carro de Fórmula 1 da Ferrari, Lewis Hamilton postou a primeira foto vestindo o icônico macacão da escuderia. Para acompanhar a imagem, apenas uma frase em letras garrafais: “Primeira vez de vermelho”.

A chegada de Hamilton à Ferrari tem causado verdadeiro frisson ao redor do mundo. Cada imagem divulgada é certeza de estouro nas redes sociais, como a primeira oficial, feita em frente à casa de Enzo Ferrari e com a F40 ajudando a compor o cenário, que recebeu 4,9 milhões de likes — a mais curtida de F1 da história do Instagram.

No primeiro dia em Maranello, ele participou de algumas reuniões e conheceu todos os departamentos da fábrica, acompanhado pelo presidente da Ferrari, John Elkann, e pelo CEO, Benedetto Vigna. Hamilton cumprimentou todos os funcionários e pareceu ainda tímido nas imagens divulgadas tanto em fotos quanto em vídeos.

Nesta terça-feira, a programação seguiu com mais reuniões e briefings com a presença de membros do corpo técnico da Ferrari, como o chefe, Frédéric Vasseur. E tudo seguia tranquilo até o instante em que Lewis usou a conta pessoal no Instagram para mostrar ao mundo a vestimenta que fará parte da rotina nas próximas temporadas da F1.

Lewis Hamilton com a roupa da Ferrari (Foto: Divulgação/Ferrari)

Amanhã, Hamilton estará em ação pela primeira vez a bordo de um dos carros da escuderia do Cavallino Rampante. De início, a Ferrari planeja o teste na pista particular de Fiorano, mas estuda mudança para Mugello ou Ímola se o clima não colaborar. Independentemente do local, a emissora italiana Sky Sports vai transmitir o primeiro teste de Lewis ao vivo.

A Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.