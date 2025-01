Com Bortoleto na pista, Sauber fará testes em Ímola para temporada 2025 da F1

O brasileiro Gabriel Bortoleto já sabe quando testará o carro da Sauber, pela primeira vez em 2025 na Fórmula 1. A equipe suíça se juntará a Racing Bulls para dois dias de testes coletivos no Autódromo Enzo e Dino Ferrari em Ímola, na Itália, nos dias 29 e 30 de janeiro.

As duas equipes iniciam a preparação para a temporada 2025 utilizando carros antigos. O time de Faenza passará três dias em Ímola, com os titulares Yuki Tsunoda e o novato Isack Hadjar utilizando a AlphaTauri AT04, de 2023. O reserva, Ayumu Iwasa, também terá a chance de dar voltas com o carro.

A Sauber utilizará a pista em dois dias. Na quarta (29) e na quinta-feira (30). Quem também vai andar junto de Bortoleto é o alemão Nico Hülkenberg, que retorna ao time 12 anos depois, apostando no projeto que tem a entrada da Audi em 2026. O carro utilizado pela dupla será a Alfa Romeo C42, de 2022.

A Sauber, assim como a Racing Bulls, terá a quilometragem deduzida dos 1000 km de testes em carros antigos permitidos pela FIA a partir de 2025. Não é a primeira experiência de Gabriel no time, já que guiou a C44 durante os testes de pós-temporada de Abu Dhabi, em dezembro do ano passado.

Gabriel Bortoleto já pilotou a Sauber nos testes realizados em Abu Dhabi, no ano passado (Foto: Xavi Bonilla/AFP)

Atual campeão da Fórmula 2, Gabriel Bortoleto será o primeiro piloto brasileiro titular na Fórmula 1 desde Felipe Massa, em 2017. Antigo membro do programa da McLaren, ele assinou com a Sauber em novembro passado, sendo o escolhido para acompanhar a transição do time para Audi, em 2026, com a chegada do novo regulamento.

A Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, entre os dias 14 e 16 de março.