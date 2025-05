Lewis Hamilton se pronunciou após a repercussão da fala no rádio com o engenheiro Riccardo Adami durante o GP de Miami. O heptacampeão afirmou que seus comentários foram feitos em tom sarcástico, em meio à frustração com a demora da equipe em tomar decisões estratégicas.

continua após a publicidade

Depois da prova, Hamilton explicou a situação e afirmou que sua reação se deve ao fato de ainda ter motivação e vontade de vencer, mesmo não brigando pelas primeiras posições.

➡️ Emerson Fittipaldi projeta futuro de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1

— Eu ainda tenho aquele fogo interno. Consegui sentir um pouco dele vindo à tona aqui. Não vou me desculpar por ser um competidor, por ainda querer vencer. Sei que todos na equipe também querem isso — declarou o britânico.

continua após a publicidade

O piloto também garantiu que não há qualquer desentendimento com a Ferrari ou com o companheiro Charles Leclerc, mas destacou que o time precisa agir com mais agilidade e melhorar o desempenho do carro.

— Não acho que a decisão foi tomada rápido o suficiente. E claro, naquele momento você pensa: ‘vamos lá!’. Não tenho nenhum problema com a equipe nem com o Charles. Acredito que podemos fazer melhor, mas o carro ainda não está no nível que precisamos. No fim das contas, estamos lutando por sétimo e oitavo lugares — concluiu Hamilton.

continua após a publicidade

➡️ Piloto da Fórmula 1 se declara ao PSG: ‘Sonhava em jogar pelo clube’

Entenda a reclamação de Hamilton

Naquele ponto da corrida, Charles Leclerc estava em oitavo lugar, enquanto Hamilton havia saído da 12ª posição para ocupar o nono posto. Ambos perseguiam Carlos Sainz, e o monegasco conseguiu superar o espanhol da Williams na volta 34 para assumir o sétimo lugar.

Logo em seguida, Lewis Hamilton permaneceu logo atrás de Leclerc por algumas voltas, mas os dois seguiam com estratégias distintas: o britânico utilizava pneus médios, ao passo que Leclerc estava com compostos duros. Em comparação, um pneu médio novo oferece mais desempenho que um duro, porém se desgasta com mais rapidez.

Com os pneus médios ainda em boas condições, Lewis Hamilton considerou que estava sendo prejudicado pela presença de Leclerc à frente e avisou que estava "desgastando os pneus” enquanto seguia o companheiro de equipe:

— Vocês querem que eu fique aqui o tempo todo? — disparou Hamilton, já insinuando a troca de posições com Leclerc.

Não demorou muito para o britânico voltar a criticar a decisão da Ferrari de manter Leclerc à frente:

— Isso não é um bom trabalho em equipe, é só isso que tenho a dizer — declarou.

Pouco depois da nova queixa, a equipe italiana resolveu inverter as posições — prontamente, Leclerc cedeu a posição e permitiu que o veterano assumisse o sétimo posto. A ideia era tirar Hamilton da turbulência aerodinâmica e permitir que ele tentasse alcançar Andrea Kimi Antonelli, que ocupava a sexta colocação com a Mercedes.

Lewis Hamilton no Autódromo Internacional de Miami (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

➡️ Piastri ou Norris? Emerson Fittipaldi analisa disputa da McLaren na Fórmula 1

No entanto, a realidade mostrou que Hamilton não conseguiu se afastar de Leclerc. Com os pneus médios perdendo rendimento com o passar das voltas, os compostos duros passaram a oferecer um ritmo mais forte ao monegasco, que reduziu a diferença para menos de um segundo — suficiente para ativar a asa móvel e buscar uma ultrapassagem.

Pouco depois, foi Leclerc quem começou a reclamar no rádio com seu engenheiro, Bryan Bozzi. Inicialmente, pediu que Hamilton acelerasse mais e relatou estar enfrentando o ar sujo. Em seguida, informou que os pneus estavam superaquecendo e que estava “preso” atrás do companheiro.

A Ferrari levou um tempo considerável até ajustar a tática, mas enfim ordenou uma nova inversão na parte final da prova. Na volta 53 das 57, Hamilton devolveu a sétima posição a Leclerc e, logo depois, passou a ser pressionado por Carlos Sainz.

Foi nesse contexto que o engenheiro Riccardo Adami informou a distância para Sainz — o que levou à resposta atravessada de Hamilton pelo rádio.

Qual será a próxima corrida da F1 2025?

Após o GP de Miami, o próximo compromisso das equipes é o GP da Emilia-Romagna, na Itália, entre os dias 16 e 18 de maio. Assim, a Fórmula 1 chega à Europa pela primeira vez na temporada de 2025. A corrida está agendada para às 10h (de Brasília), no domingo (18).

Esta temporada tem 24 corridas previstas, e o GP de São Paulo será em 9 de novembro. O campeonato se encerra em 7 de dezembro, com o GP de Abu Dhabi