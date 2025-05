Acidente com 11 motos deixa dois mortos em corrida na Inglaterra

A Supersport Britânica, categoria de base do Campeonato Britânico de Superbike, foi marcada por uma tragédia na última segunda-feira (5). Logo na largada da prova realizada no circuito de Oulton Park, em Cheshire, 11 pilotos se envolveram em um gravíssimo acidente. A reação em cadeia resultou na queda de todos os envolvidos.

continua após a publicidade

A bandeira vermelha foi acionada e a corrida suspensa imediatamente. Horas depois, a organização do campeonato confirmou a morte de dois pilotos: Owen Jenner, de 21 anos, e Shane Richardson, de 29.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Segundo a organização, Owen e Shane receberam os primeiros socorros ainda na pista e, em seguida, foram levados ao centro médico do circuito. Jenner sofreu uma lesão severa na cabeça. Apesar das tentativas de reanimação, ele não resistiu. Richardson foi transferido ao Royal Stoke University Hospital com ferimentos gravíssimos no tórax, mas também não sobreviveu.

continua após a publicidade

Tom Tunstall, de 47 anos, sofreu lesões sérias nas costas e no abdômen e foi encaminhado ao mesmo hospital, onde permanece internado.

➡️ Emerson Fittipaldi projeta futuro de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1

Momento do acidente em Cheshire, na Inglaterra (Foto: Reprodução)

Outros envolvidos no acidente

Oito dos 11 pilotos não precisaram ser hospitalizados. Cinco deles apresentaram apenas ferimentos leves, tratados no centro médico do autódromo: Carl Harris, Max Morgan, Cameron Hall, Freddie Barnes e Morgan McLaren-Wood. Já Lewis Jones, Corey Tinker e George Edwards escaparam ilesos.

As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pelo Motorcycle Circuit Racing Control Board (MCRCB) e pela MotorSport Vision Racing (MSVR), responsável pela operação do circuito, em colaboração com o médico legista e a polícia do condado de Cheshire.

continua após a publicidade

➡️ Piloto da Fórmula 1 se declara ao PSG: ‘Sonhava em jogar pelo clube’

Leia o comunicado oficial:

“No início da corrida desta tarde do Quattro Group British Supersport Championship, em Oulton Park, na saída da curva 1 (Old Hall), houve um incidente em reação em cadeia envolvendo a queda de 11 pilotos. A corrida foi interrompida imediatamente, e os serviços médicos da pista foram acionados.

Devido à extrema gravidade do acidente e à intervenção médica em andamento, o restante do evento do British Superbike Championship foi cancelado.

Esse acidente catastrófico resultou tragicamente na morte de dois pilotos e em ferimentos significativos em um terceiro competidor.”