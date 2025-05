Mercedes defende McLaren em briga com Red Bull na F1; entenda

Toto Wolff, chefe da Mercedes, criticou a Red Bull por duvidar da regularidade do carro da McLaren. Taurinos têm feito acusações com certa frequência devido ao grande salto de desempenho do time laranja nos últimos meses. No GP de Miami, Oscar Piastri cruzou a linha de chegada com impressionantes 37s de diferença para o terceiro colocado, George Russell.

“Quando alguém está fazendo um trabalho melhor do que o nosso, não devemos olhar para isso e dizer: ‘Eles estão trapaceando’, porque essa não é a atitude correta. Do ponto de vista de gestão de equipes, não podemos dizer isso”, iniciou Wolff.

Max Verstappen e Lando Norris no GP de Miami (Foto: Chandan Khanna / AFP)

Mercedes e Red Bull também trocaram farpas logo após a corrida, já que o time chefiado por Christian Horner queria uma punição a Russell por passar rápido demais durante uma bandeira amarela. Com a penalidade, Max Verstappen seria promovido ao terceiro lugar. Porém, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) negou o recurso e absolveu o piloto do #63.

Wolff afirma que McLaren está 'dentro das regras' da F1

“Acho que a equipe em torno de Zak [Brown], Andrea [Stella] e Rob Marshall são pessoas boas e íntegras. No passado, muitas vezes dissemos: ‘Bem, vamos ver se há algo no limite’, mas não tenho dúvidas de que esses caras permanecem dentro das regras”, refletiu.

Toto Wolff é chefe de equipe da Mercedes (Foto: Mercedes)

“É apenas um desenvolvimento muito bom do carro. Eles entenderam como precisam gerenciar os pneus muito melhor do que os outros. E isso, na minha opinião, é totalmente legítimo”, seguiu.

No último domingo (5), a McLaren obteve a quinta vitória em seis corridas. A única prova em que o time de Woking não triunfou foi o GP do Japão, vencido por Verstappen. A Mercedes ainda busca a primeira vitória na temporada 2025.

“Só precisamos melhorar e, eventualmente, não perder 30s ou 35s em 57 voltas”, encerrou Wolff.

A McLaren lidera o Mundial de Construtores com 276 pontos. A Mercedes é a segunda com 141, seguida da Red Bull com 105.

A Fórmula 1 retorna de 16 a 18 de maio para o GP da Emília-Romanha, em Ímola, o primeiro da temporada 2025 na Europa.