Hamilton exalta ‘legado’ de Ricciardo na F1: ‘Foi uma honra competir com você’

Escrito por Grande Premio • Publicada em 27/09/2024 - 15:42 • Rio de Janeiro (RJ)

Figura muito querida no mundo da Fórmula 1 ao longo de mais de uma década, Daniel Ricciardo vem recebendo todos os tipos de homenagens desde que a RB (Visa Cash App RB) anunciou, nesta quinta-feira (26), que o australiano está de saída para dar lugar a Liam Lawson já a partir do GP dos Estados Unidos. Lewis Hamilton também não deixou de se manifestar e deixou claro que “foi uma honra” competir ao lado do natural de Perth por tantos anos.

O heptacampeão, inclusive, tem autoridade para falar sobre a carreira do colega de profissão, já que acompanhou toda a trajetória de Ricciardo pela categoria máxima do automobilismo, desde 2011 até o mais recente adeus ao time de Faenza. No total, foram oito vitórias anotadas — sete na Red Bull e uma na McLaren —, sendo que em todas ele comemorou com o tradicional ‘shoey’, ato de beber champanhe diretamente da sapatilha utilizada durante a corrida, que se tornou marca registrada do #3 e foi muito bem lembrada por Hamilton na mensagem de despedida.

— Foi uma honra competir com você ao longo dos anos. Nunca esquecerei as batalhas, as risadas e o fato de ter bebido em sua sapatilha. Foi nojento, mas estou feliz por ter feito isso com você, amigo — continuou.

— Você deixa um legado de sempre ser você mesmo, o que nunca é fácil neste esporte. Você enfrentou tudo com o maior sorriso e eu o saúdo por isso. Há muito mais pela frente e mal posso esperar para ver o que você fará em seguida. Estarei sempre aqui por você, cara — finalizou Hamilton.

O australiano de 35 anos entrou no grid em 2011, pela nanica Hispania, já no ano seguinte recebendo a chance na então Toro Rosso, que depois virou AlphaTauri e, hoje, é a RB. Os melhores momentos de Daniel foram na Red Bull, por onde ficou de 2014 a 2018, perdendo protagonismo com a chegada de Max Verstappen.

Desde que saiu da escuderia de Milton Keynes, porém, Ricciardo não teve vida fácil. A passagem de dois anos pela Renault nem foi ruim por ele, mas discreta pelo equipamento que tinha em mãos. Depois, sim, decepção total em uma McLaren bem mais competitiva em 2021 e 2022. Trocado por Oscar Piastri pelas papaias, acabou repescado pela AlphaTauri no meio de 2023, quando a equipe demitiu Nyck de Vries, mas pouco fez.

Em 2024, Ricciardo tem 12 pontos anotados, praticamente metade dos 22 que Yuki Tsunoda já fez. No Mundial de Construtores, a RB aparece em sexto, com 34 pontos. Ainda que ameaçada fortemente pela Haas, a equipe já cresceu em relação aos 25 que anotou em 2023.

A Fórmula 1 agora faz longa pausa e retorna de 18 a 20 de outubro em Austin, Estados Unidos, início da perna americana da temporada 2024.