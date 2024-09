RB confirma troca e põe Lawson no lugar de Ricciardo até fim da temporada 2024 da F1 (Fotos: AFP / Divulgação)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 26/09/2024 - 14:26

O GP de Singapura foi mesmo o último de Daniel Ricciardo na Fórmula 1 2024. A RB (Visa Cash App RB) confirmou nesta nesta quinta-feira (26) a chegada de Liam Lawson ao time de Faenza, que já assume o lugar do veterano australiano a partir da próxima etapa da temporada, em Austin, Estados Unidos.

Lawson já havia sido confirmado no grid de 2025 pelo consultor da Red Bull, Helmut Marko, mas as constantes derrotas de Ricciardo para o companheiro de equipe, Yuki Tsunoda, ajudaram a antecipar a troca. Depois da corrida em Marina Bay, aliás, Daniel chegou a chorar em uma das entrevistas.

“Todos aqui na RB gostariam de agradecer ao Daniel pelo trabalho árduo conosco nas últimas duas temporadas. Ele trouxe muita experiência e talento para a equipe com uma atitude fantástica, que tem ajudado todos a desenvolver e a fomentar um espírito de equipe unida. Daniel tem sido um verdadeiro cavalheiro dentro e fora da pista e nunca sem aquele sorriso. Sentiremos sua falta, mas sempre ocupará um lugar especial na família Red Bull”, afirmou Laurent Mekies, chefe da RB.

“Também gostaria de aproveitar esta oportunidade para dar as boas-vindas ao Liam. Ele já conhece bem a equipe, pilotou para nós na temporada passada e lidou bem com as circunstâncias difíceis, então será uma transição natural. É ótimo ver jovens talentos da família Red Bull darem o próximo passo. Estamos ansiosos para nos concentrar no resto da temporada juntos”, completou o dirigente.

“Estou extremamente grato de receber a oportunidade de pilotar pela RB. É um sonho de criança estar na Fórmula 1. Farei tudo o que for possível para estar preparado para Austin”, disse Liam no comunicado publicado pela esqudra B da Red Bull.

Lawson tem 22 anos e chega, portanto, para a RB retomar a veia de equipe formadora. O neozelandês, ao menos oficialmente, vai ser novato na temporada 2025, mas não chega totalmente cru. É que Liam foi acionado pela própria equipe — ainda com o nome de AlphaTauri — em 2023, quando Ricciardo se machucou em um treino livre do GP dos Países Baixos.

Na ocasião, Lawson deixou ótima impressão. Ainda que tenha marcado só 2 pontos, andou constantemente na frente de Tsunoda e, principalmente, subiu o nível em relação ao que Daniel vinha apresentando até então. Na reta final, pós-contusão, o australiano ainda melhorou um pouco e assegurou a vaga, mas não foi o bastante para chegar ao fim do ano.

Além de Ricciardo, Liam ainda teve a concorrência forte de Isack Hadjar, outro jovem talento da Red Bull que acumula ótimos resultados na base. O francês, em 2024, briga para valer pelo título da F2.

Lawson talvez não tenha tido o mesmo sucesso de Hadjar nas categorias de formação, mas já conseguiu impressionar em outros palcos. Além da experiência na F1, o neozelandês soma um vice-campeonato no DTM em 2021 e outro na Super Fórmula do ano passado.

Ricciardo, enquanto isso, fica muito próximo de deixar a F1 talvez agora de forma definitiva. O australiano de 35 anos entrou no grid em 2011, pela nanica Hispania, já no ano seguinte recebendo a chance na então Toro Rosso, que depois virou AlphaTauri e, hoje, é a RB. Os melhores momentos de Daniel foram na Red Bull, por onde ficou de 2014 a 2018, perdendo protagonismo com a chegada de Max Verstappen.

Desde que saiu da Red Bull, porém, Ricciardo não teve vida fácil. A passagem de dois anos pela Renault nem foi ruim por ele, mas discreta pelo equipamento que tinha em mãos. Depois, sim, decepção total em uma McLaren bem mais competitiva em 2021 e 2022. Trocado por Oscar Piastri pelos papaias, acabou repescado pela AlphaTauri no meio de 2023, quando a equipe demitiu Nyck de Vries, mas pouco fez.

Em 2024, Ricciardo tem 12 pontos anotados, praticamente metade dos 22 que Tsunoda já fez. No Mundial de Construtores, a RB aparece em sexto, com 34 pontos. Ainda que ameaçada fortemente pela Haas, a equipe já cresceu em relação aos 25 que anotou em 2023.

