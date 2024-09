F1: Lawson diz que RB informou ‘há duas semanas’ sobre troca e exalta Ricciardo

Lawson esteve presente na garagem da RB em várias provas do ano (Foto: Jakub Porzycki/ AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 27/09/2024 - 13:39 • Rio de Janeiro (RJ)

A Fórmula 1 tem um novo piloto titular. Liam Lawson foi confirmado pela RB (Visa CashApp RB) na última quinta-feira e assume a vaga que pertenceu a Daniel Ricciardo até o GP de Singapura. Mas se engana quem acredita que a corrida urbana foi fundamental para a mudança: Lawson contou que já sabia da substituição há cerca de duas semanas.

➡️ RB confirma troca e põe Lawson no lugar de Ricciardo até fim da temporada 2024 da F1

Lawson confirmou, de certa maneira, a suspeita de que o contrato com a Red Bull ditava que se tornaria um piloto livre no mercado no fim de setembro caso não tivesse vaga na F1. Assim, a Red Bull não deixou dúvidas e informou ainda em meados do mês que assumiria a vaga para as seis provas finais de 2024 e já de olho em 2025.

— Agora finalmente parece real. Claro que eu já sabia há umas duas semanas, mas até que esteja oficializado para o mundo não dá a sensação de está confirmado — afirmou em entrevista ao jornal New Zealand Herald.

➡️ McLaren exclui culpa de Norris depois de revisar ‘cada largada’

— É o plano há muito tempo e para este caminho que estava indo. Eu tinha uma data no meu contrato que precisava ser respeitado, então basicamente teria de ser assim. Algumas semanas atrás, fui informado que iria acontecer e, pouco após isso, passou a ser oficial — contou.

Liam Lawson (Foto: Red Bull)

Lawson esteve presente na garagem da RB em várias provas do ano, como piloto reserva, como foi o caso em Singapura. Segundo o piloto, entretanto, o ambiente foi desconfortável, visto que todos sabiam sobre a troca. Assim, resolveu exaltar Ricciardo, que tratou a situação com dignidade.

— Singapura não foi um fim de semana divertido para mim, porque todos sabíamos o que ia acontecer. Ao mesmo tempo, Daniel sempre foi muito legal comigo de muitas formas quando guiei ano passado. Mesmo nessa temporada, sempre foi alguém com quem nunca senti competição contra ou algo assim. Ele nunca me fez sentir assim — exaltou.

➡️ Primeiras imagens de série sobre Ayrton Senna são divulgadas; confira

— Não foi um sentimento legal, mas é claro que, para mim, tenho uma chance na F1 e estou grato por ela. Agora é preciso capturar a chance nas minhas mãos. Daniel mesmo me disse ‘você sabe o que tem de fazer e que precisa aproveitar ao máximo — relatou.

— Tenho enorme respeito por como Daniel lidou com toda a situação, porque não consigo imaginar algo assim. É uma posição semelhante àquela em que estive ano passado, mas obviamente ele é muito mais famoso que eu, então recebeu muitas perguntas e conseguiu sair pela tangente muito bem — finalizou.