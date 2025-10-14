Final do Carioca de vôlei é marcada por sustos de atletas do Fluminense

Na noite desta segunda-feira (13), o Tijuca Tênis Clube virou um verdadeiro caldeirão durante a final do Campeonato Carioca de vôlei feminino 2025. O Sesc Flamengo, dono da casa, venceu o Fluminense por 3 sets a 2 e conquistou o 20º título carioca de sua história. Para além do resultado, a decisão foi marcada por cenas preocupantes de Fabíola e Amanda, atletas do Fluminense.

Na reta final do quinto e decisivo set, quando o Flamengo vencia por 13 a 12, a ponteira Amanda chocou o queixo com o rosto da companheira de equipe Ariane e caiu no chão, tonta. A atleta precisou de atendimento médico e, como parte do protocolo de concussão, teve que ser retirada de quadra, de maca.

Segundo a assessoria de imprensa do Fluminense, ao final da partida, Amanda estava lúcida, e passará por exames para averiguar a situação.

Amanda em ação pela equipe de vôlei do Fluminense (Foto: Reprodução/ Instagram)

Caso de Fabíola

No fim do quarto set, a levantadora Fabíola caiu com dores e não conseguiu mais continuar no jogo, quando o Flamengo vencia por 24 a 18. Com o caso, a arbitragem declarou o encerramento da parcial por equipe incompleta, já que, segundo os critérios de substituição, Fabíola não poderia mais sair de quadra. Em entrevista exclusiva ao Lance!, a atleta explicou a lesão.

— Eu tive cãibra. Começou na panturrilha e subiu para a perna toda, mas não é nada preocupante — esclareceu Fabíola.

A assessoria do clube informou que a jogadora será submetida a exames nos próximos dias.

