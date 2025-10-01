Datas de início da Superliga, Supercopa e Copa do Brasil são confirmadas

Os três torneios mais importantes de vôlei do Brasil já têm data de início confirmada. A Supercopa e a Superliga começam em outubro, enquanto a fase classificatória da Copa do Brasil está marcada para janeiro. Veja as datas!

Superliga

Feminina - início: 20 de outubro - final: 3 de maio de 2026

- início: 20 de outubro - final: 3 de maio de 2026 Masculina - início: 21 de outubro - final: 10 de maio de 2026

Copa do Brasil

Feminina - fase classificatória: 23 e 24 de janeiro de 2026 - fase final: 27 e 28 de fevereiro de 2026

Masculino - fase classificatória: 27 e 28 de janeiro de 2026 - fase final: 7 e 8 de março de 2026

Supercopa

Feminina - 18 de outubro de 2025

Masculino - 19 de outubro de 2025

Cruzeiro já soma nove títulos da Superliga (Foto: Divulgação/ CBV)

Novidades a Superliga

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) anunciou no último sábado (27) durante a COB Expo, em São Paulo, que a GE TV assinou acordo com a principal liga de clubes de vôlei do país para transmitir jogos a partir do fim de outubro.

A Globo manterá as transmissões das Superliga masculina e feminina no Sportv, na televisão a cabo, mas adiciona ao seu cardápio o novo canal digital da emissora, que que transmite jogos gratuitamente através do YouTube. Além da plataforma de vídeos, a GE TV também apostará nas transmissões através da página do Tik Tok do canal, também de forma gratuita. O objetivo é alcançar ainda mais um público jovem e consumidor das redes sociais.

Agora, as partidas podem ser assistidas através do Sportv (TV a cabo), GE TV (YouTube e Tik Tok) e pelo streaming internacional VBTV, serviço da Volleyball World, que é o canal oficial de transmissões da Federação Internacional de Voleibol (FIVB).

No evento do último sábado, a CBV também destacou a mudança na logo da Superliga masculina e feminina. O movimento de atualização das identidades visuais de todas as competições da confederação já havia sido anunciada no fim de agosto, período que a entidade completou 71 anos de fundação.

De acordo com a CBV, o objetivo da mudança é modernizar e alinhar a comunicação visual às tendências atuais. Aas alterações foram feitas na Superliga, Copa Brasil, Supercopa, Superliga B, Superliga C, Superliga Master, Vôlei Master, Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, Campeonato Brasileiro de Seleções e Campeonato Brasileiro Interclubes.