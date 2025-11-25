menu hamburguer
Guga Kuerten elege melhor tenista de todos os tempos

O brasileiro se consagrou número 1 no dia 3 de dezembro de 2000

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 25/11/2025
15:09
Atualizado há 2 minutos
Divulgação Stella Artois
Divulgação Stella Artois
Gustavo Kuerten, Yevgeny Kafelnikov, Andre Agassi, Pete Sampras, Marat Safin, João Fonseca, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer. Poderia ser o hall da fama do tênis, mas é apenas a lista de tenistas envolvidos em um complicado jogo: Guga, único brasileiro até hoje a atingir o topo do ranking ATP, teria que escolher, duelo a duelo, quem foi o melhor da história. A final foi inesperada... Assista à resposta no vídeo acima.

Guga usou seus próprios critérios na avaliação dos duelos. A equipe do Lance! apresentou alguns nomes importantes do mundo do tênis, e o ex-número 1 do mundo se divertiu ao criar sua própria lógica de escolha.

Guga Kuerten durante o jantar de celebração do título em 2000 (Foto: Divulgação Stella Artois)
Guga Kuerten durante o jantar de celebração do título em 2000 (Foto: Divulgação Stella Artois)

Guga comemora 25 anos de título em Lisboa ao lado de Sabalenka

O encontro ocorreu na última segunda-feira (24), durante um jantar especial em comemoração aos 25 anos do título da Masters Cup de Lisboa, que garantiu o lugar de melhor do mundo ao brasileiro.

Guga comentou sobre a importância da celebração, organizada pela Stella Artois, e o sentimento de relembrar o título de 25 anos atrás.

— Com o tempo melhora [o sentimento do título]! Para mim, foi uma surpresa muito gratificante receber a Sabalenka e impulsionar o tênis feminino, que está em um momento extraordinário. Então, é gratificante. Sempre que eu estou em contato com o tênis e de alguma forma posso contribuir para inspirar as pessoas a acreditarem nos seus sonhos, é uma satisfação — comentou o brasileiro em entrevista exclusiva ao Lance!.

O título que definiu o legado de Gustavo na história do tênis foi conquistado nas quadras rápidas de Portugal, ao vencer a Tennis Masters Cup (atual ATP Finals), garantindo o posto de número 1 do mundo no ranking ATP.

O adversário da final foi o americano Pete Sampras, que não teve chances contra o brasileiro, que venceu por 2 sets a 0, com parciais 6/3 e 6/3.

