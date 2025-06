Grávida de 7 meses, Babi Beluco participa da 23ª Maratona do Rio

Top model e maratonista amadora, Babi Beluco, grávida de sete meses, participou da prova e encarou os 5 km e 10 km com barriga, fôlego e muita atitude.

continua após a publicidade

A edição de 2025 marcou um momento histórico: pela primeira vez, as mulheres foram maioria entre os inscritos no evento — 52% dos 60 mil participantes. Em distâncias como 5 km, 10 km e 21 km, a presença feminina domina, sinalizando uma virada no cenário das corridas de rua no Brasil. E Babi é um dos rostos que simboliza essa transformação.

➡️ Queniana quebra recorde dos 21K na Meia Maratona do Rio

Pioneira no estilo sportfashion e referência em bem-estar, Babi já correu mais de seis maratonas, incluindo majors como Londres, Tóquio e Berlim. A relação com a corrida ficou ainda mais forte após um grave acidente em 2017, que exigiu uma longa recuperação e fez do esporte uma ferramenta de recomeço.

continua após a publicidade

A atleta encara o desafio com um novo olhar: o da maternidade ativa.

— Sigo correndo, mas agora com outro ritmo e muito mais conexão. O esporte segue sendo minha terapia, só que com novos limites e uma motivação ainda maior. Cuidar do meu corpo é cuidar da minha filha também — afirma a modelo.

Babi Beluco na maratona do Rio (Foto: Divulgação / Acervo Pessoal de Babi Beluco)

Confira resultados de Babi Beluco

Na maratona deste ano, Babi ficou na posição 124 em sua categoria. Na divisão de gênero, a modelo ficou com a 623ª posição. Ela contou como foi disputar a prova grávida:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Eu geralmente me preparo para provas longas, e por estar preparada as curtas saem fácil. Dessa vez a curta parecia longa. Já faz um mês que reduzi de 4 para 2 vezes a corrida na semana. Foi diferente, deu até um frio na barriga por estar me sentindo destreinada, mas foi muito gostoso e eu saí na maior endorfina do mundo! Parecia a primeira prova, na verdade, foi a primeira prova da maratona do rio do Tom na minha barriga.