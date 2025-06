VNL: árbitro ‘nega’ pedido de Gabi Guimarães em confronto com Turquia

A partida da Seleção feminina de vôlei contra a Turquia na Liga das Nações (VNL) teve polêmica antes mesmo do início do jogo. Capitã e vencedora do "cara ou coroa", Gabi Guimarães escolheu o mando da quadra, mas o pedido teria sido negado pelo árbitro italiano Andrea Puecher. Assista ao momento abaixo:

Segundo as regras da VNL, a seleção que ganha o sorteio pode escolher entre o lado da quadra ou o primeiro saque do jogo. No entanto, Gabi teve somente a opção de permanecer no lado esquerdo da quadra ou a posse de bola. A situação só foi resolvida com a intervenção do técnico Zé Roberto Guimarães. Assista abaixo:

Tradicionalmente, o Brasil escolhe o lado esquerdo da quadra. A seleção turca teria alegado que, como os times já estavam posicionados durante o aquecimento, as posições deveriam ter sido mantidas. O Brasil conseguiu confirmar o mando e as seleções trocaram de posição.

Gabi Guimarães cumprimenta capitã da Turquia (Foto: Divulgação / VNL)

Com atuação de Gabi Guimarães, Seleção vence turcas

O Brasil fechou em grande estilo a segunda semana da VNL feminina. Neste domingo (22), mesmo jogando em Istambul, na Turquia, diante de mais de 17 mil torcedores, a seleção dirigida por José Roberto Guimarães acabou com a invencibilidade das donas da casa, com a vitória por 3 sets a 1, com parciais de 25/18, 23/25, 25/23 e 25/15. Com o resultado, a Seleção Brasileira assume a terceira colocação.

Mais uma vez, Ana Cristina foi um dos destaques da vitória verde e amarela, com 27 pontos (24 de ataque, dois de bloqueio e um de saque). Foi dela o ace que fechou o dramático terceiro set. E, também, o ataque que decretou o triunfo na quarta parcial.

- É sempre muito bom jogar na Turquia. É a minha segunda casa. Foi um jogo muito bom, a atmosfera da partida também ajudou bastante. Conseguimos jogar muito bem taticamente. Essa vitória trouxe mais confiança para o nosso grupo e nosso foco é chegar bem na fase final, se preparar bem para o Mundial, além da busca pelo título nas duas competições - disse a ponteira Ana Cristina.