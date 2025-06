Personalidades brasileiras pedem mudança na Lei de Incentivo ao Esporte

Nesta segunda-feira (23), é comemorado tradicionalmente o Dia Olímpico e o Dia Nacional do Esporte, e grandes nomes brasileiros aproveitaram a data para se mobilizar por mudanças na Lei de Incentivo ao Esporte. A manifestação foi feita por meio de ofício enviado ao Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Entre as reivindicações do texto está a transformação da Lei em permanente, já que no modelo atual, ela precisa ser renovada a cada cinco anos. Mais de 5500 pessoas e organizações assinaram o texto, incluindo grandes personalidades do esporte brasileiro, como os treinadores das seleções brasileiras de vôlei, José Roberto Guimarães e Bernardinho, as ex-jogadoras de basquete Hortência Marcari e Magic Paula, e os ex-nadadores Joanna Maranhão, Poliana Okimoto e Daniel Dias.

O documento também foi encaminhado ao Ministro do Esporte André Fufuca, ao Presidente da Câmara dos Deputados Hugo Motta, aos líderes partidários da Câmara e aos membros da Comissão Especial do PLP 234/24, que dispõe sobre a Lei de Incentivo ao Esporte. Além da permanência da Lei, o texto também reivindica a destinação de mais recursos.

— Atualmente, a lei está garantida somente até o fim de 2027. Ou seja, além de ainda não ser permanente, ela tem data para acabar. Estamos falando da principal política de fomento ao esporte no país, que transforma a vida de milhões de brasileiros. Se a Lei de Incentivo ao Esporte deixar de existir, milhares de projetos sociais vão encerrar suas atividades - disse Ana Moser, medalhista olímpica, ex-Ministra do Esporte e presidente da organização Atletas pelo Brasil.

Gabi Guimarães defende Lei de Incentivo ao Esporte

Principal jogadora da Seleção Brasileira de vôlei feminino, a ponteira Gabi Guimarães também se manifestou sobre o assunto e saiu em defesa da Lei de Incentivo ao Esporte, durante audiência pública promovida no dia 11 de junho, na Câmara dos Deputados.

Gabi Guimarães cobrou melhorias da Lei (Foto: Alexandre Loureiro/ COB)

— Sou fruto de projeto de Lei de Incentivo ao Esporte e, se não fosse isso, não estaria representando a seleção brasileira, tendo a oportunidade de atuar no exterior e conquistar tantos títulos na Europa. Então, este é um assunto que acompanhamos, ficamos em cima, e esperamos que a lei ganhe cada vez mais força - declarou.

