Entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março de 2025, será realizado o Grand Slam de Judô, no Tashkent, no Uzbequistão. A competição reunirá 242 atletas de 24 países, com destaque para a delegação brasileira, que contará com 11 representantes, sendo quatro homens e sete mulheres. Entre os nomes de peso estão Rafaela Silva, Ketleyn Quadros e Natasha Ferreira, que buscam brilhar no tatame.

O Brasil chega ao evento com moral elevada após conquistas recentes em outras etapas do circuito. Leonardo Gonçalves, na categoria até 100 kg, garantiu a medalha de prata no Grand Slam de Paris e repetiu o feito em Baku, onde Marcelo Gomes, da categoria até 90 kg, também subiu ao pódio com a prata. Esses resultados reforçam as expectativas para a competição no Uzbequistão.

Convocação brasileira para o Grand Slam de Tashkent 2025

Feminino

Natasha Ferreira (até 48 kg) Jéssica Lima (até 57 kg) Rafaela Silva (até 63 kg) Ketleyn Quadros (até 63 kg) Danielle Oliveira (até 70 kg) Beatriz Freitas (até 78 kg) Karol Gimenes (até 78 kg)

Ketleyn Quadros estará presente no Grand Slam de Judô 2025 (Foto: Wander Roberto/COB)

Masculino

Chrystian Silva (até 60 kg)

Ronald Lima (até 66 kg)

Gabriel Genro Alves (até 73 kg)

João Macedo (até 81 kg)

Transmissão e programação

O Grand Slam de judô terá transmissão do Canal Olímpico do Brasil, CazéTV e Canal Combate.