Arnold Classic Ohio 2025: Confira os brasileiros que estão no evento

O Arnold Classic Ohio 2025, começou as suas atividades na última quinta-feira (27) e se estenderá até o próximo domingo (2). A competição acontece em Ohio, Estados Unidos. Ramon Dino, o principal bodybuilder brasileiro da atualidade, não participará, optando por se preparar para o Mr. Olympia deste ano. Apesar de sua ausência, o Brasil será representado por oito atletas promissores.

Rafael Brandão fecha parceria com atual Mr Olympia; entenda

No Arnold Classic do ano passado, o Brasil teve uma performance notável. Diogo Montenegro e Francielle Mattos conquistaram títulos em suas categorias. Rafael Brandão e Josué Oliveira, conhecido como Gorila Albino, alcançaram o terceiro lugar em suas provas. Esses resultados aumentam as expectativas para os atletas brasileiros na edição de 2025.

Diogo Montenegro, que defende seu título na categoria Men's Physique, enfrentou uma temporada desafiadora no ano anterior. Isabelle Nunes, que superou Francielle Mattos no Mr. Olympia 2024, é uma das favoritas na categoria Wellness. Eduarda Bezerra, uma novata com grande potencial, promete uma competição acirrada.

Angelica Teixeira, vencedora do Arnold Ohio e do Mr. Olympia, busca retomar seu status na categoria Bikini International, após uma pausa na carreira. Rafael Oliveira, Guilherme Gualberto e Emmanuel Costa também são brasileiros a serem observados.

Brasileiros confirmados no Arnold Classic Ohio 2025

Diogo Montenegro (Men´s Physique)

Guilherme Gualberto (Men´s Physique)

Rafael Oliveira (Men´s Physique)

Emmanuel Costa (Men´s Physique)

Isabelle Pereira Nunes (Wellness)

Eduarda Bezerra (Wellness)

Simara Walter (Welness)

Angelica Teixeira (Bikini)

Confira data e horário das disputas do Arnold Classic Ohio 2025:

27/02 (Quinta-feira)

10:00 - Arnold Amateur 21:00 - IFBB Pro League Meet & Greetletas

28/02 (Sexta-feira)

10:00 - Arnold Amateur 14:30 - Arnold Classic Physique - Prévias 14:30 - Fitness International - Prévias 14:30 - Wellness International - Prévias 21:00 - Wellness International - Finais 21:00 - Fitness International - Finais 21:00 - Arnold Classic Men's Open - Prévias 21:00 - Arnold Classic Physique - Finais

01/03 (Sábado)

10:00 - Pro Wheelchair - Prévias & Finais 13:00 - Arnold Men's Physique - Prévias 13:00 - Bikini International - Prévias 21:00 - Arnold Men's Physique - Finais 21:00 - Arnold Classic Men's Open - Finais 21:00 - Bikini International - Finais

Diogo Montenegro durante a premiação do Arnold Classic Ohio 2024 (Foto: Reprodução)

