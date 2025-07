Piloto espanhol Borja Gómez morre, aos 20 anos, em acidente na França

O piloto espanhol Borja Gómez, de 20 anos, faleceu nesta quinta-feira (3), em acidente durante treino livre no circuito de Magny-Cours, em Nevers, França, pela terceira etapa do Campeonato Europeu de Stock, da JuniorGP. A competição de motociclismo de velocidade serve como divisão voltada para jovens talentos em ascensão no cenário internacional.

continua após a publicidade

➡️Diogo Jota, do Liverpool, morre em acidente na Espanha aos 28 anos

O acidente aconteceu em uma das curvas do circuito de Magny-Cours, quando Borja Gómez perdeu o controle da moto, uma Honda CBR 600 RR, e acabou atropelado por outro piloto que vinha na pista, sofrendo ferimentos fatais. A equipe LaGlisse, da qual o piloto fazia parte, publicou comunicado oficial em suas redes sociais lamentando o falecimento do jovem espanhol.

Nascido em San Javier, na Espanha, Borja Gómez liderava o Campeonato Europeu antes da rodada no circuito da França, prevista para este fim de semana, e fazia grande temporada em 2025, com quatro vitórias no Campeonato Espanhol este ano. Considerado um dos talentos mais promissores da nova geração, ele teve uma passagem pelo Moto2, categoria intermediária do MotoGP, entre 2022 e 2023.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Veja o comunicado oficial da LaGlisse na íntegra

Com toda a dor em nossos corações, lamentamos comunicar que Borja Gómez faleceu no circuito de Magny-Cours após um grave acidente no primeiro treino livre do Campeonato Europeu de Stock.

Além de seu talento excepcional como piloto, lembraremos de Borja como a grande pessoa que ele foi. Sua simpatia e seu sorriso serão eternos. Sempre o levaremos em nossos corações.

continua após a publicidade

De parte de toda a equipe Laglisse, queremos enviar nossas condolências a todos os seus familiares e amigos neste momento tão difícil que estamos enfrentando.

Te amamos, Borja. Descanse em paz.