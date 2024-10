McLaren minimiza ausência de ‘mini-DRS’ no GP dos EUA: ‘Não há ingrediente secreto’

McLaren lidera o campeonato de construtores (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 07/10/2024 - 15:01 • Rio de Janeiro (RJ)

A polêmica asa traseira flexível da McLaren, que provocou um efeito de ‘mini-DRS’ no MCL38, está com os dias contados. Após muita reclamação das equipes e uma revisão da FIA, a peça precisará ser modificada para o GP dos Estados Unidos, algo que Zak Brown, CEO da equipe, concordou em fazer. Segundo o dirigente, a modificação “não fará muita diferença”.

No GP do Azerbaijão, a asa traseira do MCL38 foi vista se distorcendo em trechos de alta velocidade, especialmente nas retas, o que provocava um ‘mini-DRS’ no carro. Apesar de Brown garantir que a equipe “passou em todos os testes”, demais equipes e pilotos protestaram, o que obrigou a Federação Internacional de Automobilismo a pedir uma alteração na peça.

Brown destacou que as equipes estão buscando respostas para o bom momento da McLaren e que isso é “totalmente natural”. No entanto, o dirigente acredita que boa parte das conclusões tiradas pelos times são “incorretas” e que “não há ingrediente secreto”.

“Todos sempre estão olhando para o carro que está vencendo para entender o que estão fazendo. É totalmente natural que as pessoas estejam olhando para o nosso carro neste momento e chegando a conclusões, muitas delas incorretas”, comentou em entrevista ao The Times.

“Passamos em todos os testes. Oferecemos fazer uma pequena modificação, apenas porque não achamos que fará muita diferença e há muito barulho em torno disso. Então, para demonstrar que não há nenhum ingrediente secreto, decidimos modificá-lo ligeiramente”, continuou.

Lando Norris, da McLaren, no Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

Atualmente, a McLaren segue abrindo em relação à Red Bull no Mundial de Construtores após uma vitória dominante de Lando Norris em Singapura. No momento, são 516 pontos para a equipe papaia, que lidera, enquanto o time austríaco vem em segundo, com 475.

Já no Mundial de Pilotos, Max Verstappen segue na ponta, com 331 pontos, seguido por Norris, que tem 279. “Eles (rivais) não estariam fazendo seu trabalho se não estivessem fazendo barulho. É um elogio que as pessoas estejam olhando para o nosso carro e nos desafiando. Temos boas inovações no carro”, concluiu Brown.

A Fórmula 1 agora volta entre os dias 18 e 20 de outubro para o GP dos Estados Unidos, em Austin.