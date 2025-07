A recém-criada Grand Slam Track, liga profissional de atletismo de pista que reuniu grandes estrelas do esporte em 2025, está sendo alvo de questionamentos e incertezas após o cancelamento da última etapa e atraso no pagamento das premiações aos atletas. Segundo reportagem do portal especializado Running Magazine, um dos afetados pelo caso é o brasileiro Alison dos Santos, o Piu, campeão nas duas primeiras etapas do evento.

Os problemas começaram com o cancelamento da etapa de Los Angeles, programada para o último fim de semana, dias 28 e 29 de junho. O anúncio foi feito no dia 12 de junho, no site da organização, confirmando o encerramento precoce da temporada inaugural do Grand Slam Track, apenas com a realização de três etapas (Kingston, Miami e Filadélfia).

- O cenário econômico global mudou drasticamente no último ano, e esta decisão empresarial foi tomada para garantir nossa estabilidade a longo prazo como a principal liga de atletismo do mundo. Nossa atenção agora está voltada para 2026, com o objetivo de continuar a oferecer a melhor narrativa, conteúdo e competição pela qual nos tornamos conhecidos em nosso ano de estreia - declarou Michael Johnson, fundador da liga e campeão olímpico.

Brasileiro foi um dos destaques do Grand Slam Track (Foto: Ricardo Makyn / AFP)

Atraso nas premiações

Segundo o jornal britânico The Times, representantes dos atletas que participaram do Grand Slam Track procuraram a organização do evento, ainda no aguardo das premiações referentes à primeira etapa da competição, realizada no início de abril, na capital jamaicana. De acordo com a reportagem, alguns levaram as reclamações à World Athletics, entidade máxima do atletismo.

No anúncio da criação do Grand Slam Track, em 2024, a promessa era de que a liga teria valor recorde em premiação de provas de corrida, com o total oferecido do 1º colocado até o 8º chegando a R$ 2,17 milhões por prova. O Grand Slam Track contou com a participação de 96 corredores organizados em grupos de barreiristas, velocistas e fundistas.